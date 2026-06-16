スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、ワールドカップ初戦のカーボベルデ戦でバルセロナのガビを左ウイングで起用した。この采配はスペイン国内で議論を呼んだ。多くの関係者が「ガビは本来のポジションではない」と指摘したためだ。

スペイン紙『AS』によると、ガビの新しいポジションはアナリストの間で大きな議論を呼んだ。同紙は、ガビが試合中にボールに触れた回数が最も少なかった選手の一人だったと指摘。一方で、彼の活発な動きや守備への貢献は認めつつ、「攻撃的ウイングというより、ミッドフィールダーに近い存在だった」と付け加えている。

デ・ラ・フエンテ監督は試合後、「中盤で数的優位を作り、後方からの選手にスペースを作るため」と説明し、前半はコクーリャとヨレンティの動きが奏功したと語った。 だが、この説明は多くのスポーツコメンテーターを納得させなかった。

ラジオ局「カディーナ・セル」のジャーナリスト、ミゲル・マルティン・タラベラは「采配も発言も最悪」と酷評。番組「エル・ラルグエロ」のダニー・ハレドも「ジャビをウイング起用でチームの本質が歪んだ」と指摘した。 イェリミ・ピノの方が適任だったと語った。

アルバロ・ベニートは「ガビはこのポジションに必要な奥行きを与えていない。フリックもバルセロナで試したが成功しなかった」と指摘した。

ラジオ局「カディーナ・コペ」のマヌエル・ラマは「理解できない」と断じ、「本物のウイングがいないことで攻撃の厚みが失われた」と指摘した。

批判の焦点はガビのパフォーマンスではなく戦術選択にあるが、それでも彼はメディアの論議の的となった。

71分間プレーしたガビは1対1を7回制し、守備貢献4回、パス成功率87％（30本中26本）を記録した。

次戦でデ・ラ・フエンテ監督が先発を変更するか注目される。