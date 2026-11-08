フレンキー・デ・ヨングが日曜夜、バルセロナがアトレティコ・マドリーに2-1で勝利した試合でスペインメディアに強い印象を残した。ベンチスタートだったMFは、後半からキャリアで初めて右サイドバックとしてプレー。この起用に見事に応え、高い評価を得ている。

ハンジ・フリック監督は、右サイドバックにブライアン・ファリニャスを起用し、中盤ではマルク・ベルナルを優先する意外な選択をした。ジュリアーノ・シメオネに先制を許すなど苦しい前半を終え、ドイツ人指揮官は手を打つ。ハーフタイムにファリニャスに代えてデ・ヨングを投入し、46分から右サイドバックを任せた。

このポジション変更は大成功だったと、ElDesmarqueは結論づけている。同メディアはデ・ヨングに8点をつけ、右サイドバックでも高いレベルでプレーしたと評価。守備でも中盤でも安定した働きを見せ、逆転に重要な役割を果たしたとしている。

また、El Nacional も高く評価し、デ・ヨングに7点をつけた。カタルーニャの同メディアは「秩序立っていた」と評し、ボールロストを抑えて落ち着きをもたらすという、求められた役割を正確に果たしたと強調。中盤に戻ってからも同じ水準のプレーを維持したとしている。

Cadena SERもデ・ヨングに感銘を受けた。「オランダ人選手の素晴らしい試合」と記し、そのプレーを絶賛している。また、負傷から復帰して以降、サポーターからの評価がますます高まっていることも強調した。

Mundo Deportivoは特に、フリックのチームでデ・ヨングが切り札として果たした役割に注目した。同紙によれば、デ・ヨングは両ポジションで自身の価値を証明し、リードを奪った後はボール保持に貢献。バルセロナが試合をコントロールする助けとなった。

デ・ヨングが印象的なプレーを見せたこの試合で、バルセロナはビハインドから反撃した。フェルミン・ロペスが前半終了間際に同点弾を決め、66分にはラミン・ヤマルのアシストから勝ち越しとなる2点目も奪った。その時点でデ・ヨングはまだ右サイドバックを務めており、74分までその位置でプレー。その後、元アヤックスのMFは慣れ親しんだ中盤のポジションに移った。