スペインメディアは、ギリシャとの引き分けでのシャビの役割についてこう報じている

オランダ代表は木曜夜、テッサロニキでギリシャと2-2で引き分けた。オランダは悲惨な立ち上がりとなったが、終了間際にその状況を立て直した。スペインメディアは、シャビ・エルナンデス率いるチームのこのドローについてこう報じている。

代表監督の母国スペインのメディアは、シャビが再び勝ち点1を手にしたと見ている。『AS』は「オランダはテッサロニキで劇的な引き分けをつかんだ。一方でギリシャは前半に見事な試合を見せながら、終盤に完全に崩れ落ちた」と記した。

特にオランダの前半の内容が取り上げられている。「ギリシャは相手を驚かせ、ボール保持を奪い、相手のやや無機質なプレーを封じ込めることができた」

『Marca』はネーションズリーグの一戦後、「シャビ、ギリシャ悲劇を回避」と見出しを打った。同紙は、オランダが前半に多くのボールを保持しながらも、チャンスを生み出せなかったと指摘した。それでも2-0のビハインドを負った。「シャビはためらうことなく、3枚替えを敢行した」。得点後、チームは自信を取り戻した。

「シャビはますます難しくなっていく試合で貴重な勝ち点1を救い、この才能ある世代とともに非常に高い野心を抱くギリシャ代表から完璧な連勝を奪った」と『Marca』は締めくくっている。

『Mundo Deportivo』はライブレポートで早くも「オランダはあまりに平板だ」と結論づけていた。悲惨な前半、オランダにはすぐに批判が向けられた。後半になると、スペイン紙は別の姿を見た。「両チームの差はなんということか」

同紙は、シャビが戦術的なテコ入れによって試合の流れを一変させたと見ている。「彼はライアン・フラーフェンベルフとティジャニ・レインデルスを投入し、中盤の主導権を取り戻そうとした。さらに左サイドで絶えず脅威となったノア・ラングも送り込み、この交代は完璧に機能した」