スペインメディアは、W杯準決勝でフランスを0－2で下した代表チームを熱狂的に称えている。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、ミケル・オヤルサバルとペドロ・ポロのゴールで「レ・ブルー」を圧倒した。

スペイン最大手のスポーツ紙『マルカ』は、ラ・ロハが「忘れがたいサッカーのショー」を見せたとし、「スペイン代表は2度目のW杯決勝へプラドとルーヴルの扉を開いた」と伝えた。

「試合のポスターには、キリアン・ムバッペ、マイケル・オリゼ、ウスマン・デンベレ、ブラッドリー・バルコラからなる、シャンゼリゼ通りを思わせるフランスの4人組が映し出されていた。熱狂はスペイン側にあった。敗北し、驚愕したフランスは、ムバッペの時折見せる独走時のみ脅威となった。」

マドリードのメディアはロドリを主役と評価し、ポロ、パウ・クバルシ、ラポルテ、ファビアン、オルモも称賛している。

後者はカタルーニャの『ディアリオ・スポルト』紙からも称賛されている。 「オルモは再び才能と知性を示し、MVP候補であることを証明した。スペインが優勝すれば、その多くは彼の功績だ」と絶賛。オルモは今大会2アシストを記録している。

『ムンド・デポルティーボ』は、2010年W杯のレジェンド4人（カシージャス、ラモス、プジョル、シャビ）がスカイボックスにいたと伝えた。「デル・ボスケ体制のあのチームも素晴らしいサッカーをしたが、今回の代表がフランスを圧倒した様は歴史的だ。スペインは一度もボールを手放さなかった」

『AS』紙は「スペインが自己記録を更新するのは難しい」と指摘する。「これは世界中のチームへの教訓だ。これ以上のプレー、才能豊かな“獣”を制すること、ムバッペやオリセ、デンベレのような巨人を圧倒するのは容易ではない。 ラ・ロハはそれらすべてを成し遂げ、来週日曜、ニューヨーク／ニュージャージーでの決勝へ。2つ目の星、あの奇跡がまた一歩近づいた」