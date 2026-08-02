レアル・マドリードのフランス代表MFエドゥアルド・カマヴィンガは、昨日土曜日にオーストリア・クラーゲンフルトで行われたフィオレンティーナとの親善試合で説得力のあるパフォーマンスを見せられなかった。試合はポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョの下、カマヴィンガが90分間フル出場したにもかかわらず、2－2の引き分けに終わった。

スペインメディアは23歳のこの選手のパフォーマンスに対して痛烈な批判を浴びせた。ラジオ局「カデナ・セール」は彼を「レアル・マドリードで最も弱い環」と評し、一方で「アス」紙のジャーナリスト、トマス・ロンセロはさらに厳しい評価を下し、カマヴィンガは「期待外れに終わった昨シーズンと同様、いまだに安定感がなく、集中を欠き、脆弱なままだ」とした上で、皮肉を込めて次のように付け加えた。「多才で、かつては新星だったこのフランス人選手は、完全に失敗作となってしまった」

元レンヌの同選手は、フル出場して1つの決定的なアシストを記録したにもかかわらず、多くの主力スターの不在を活かして試合の流れに実質的な影響を与え、中盤を支配することができなかった。

それどころか、新加入のFWエスパイに加入後初ゴールをもたらす絶好の機会を逸してしまった。「マルカ」紙によれば、明白な状況で「彼を見ていなかったか、あるいはパスを出したがらなかった」という。同紙は、今後の試合ではモウリーニョが彼を控えとして起用するにとどめるだろうと予測した。

ロンセロは同選手のレベル低下への落胆を次のように表した。「彼は成長していないし、チームの中盤に何も加えていない」。これはレアル・マドリードで過ごした年月にもかかわらず、彼の技術的能力の成長が止まっていることへの明確な言及だ。

この精彩を欠くパフォーマンスは、期待外れだった2025－2026シーズンに始まったカマヴィンガの苦しみの継続を示している。同シーズンには、フランス代表監督ディディエ・デシャンのワールドカップ招集メンバーから彼が外れるという注目すべき事態も見られ、欧州で最も傑出した若手才能の一人とされたかつてのレベルを取り戻せるのかについて、深刻な疑問を投げかけている。

この明白な後退を受け、スペインの一部の報道は、レアル・マドリードの中盤がスター選手であふれ、期待された成長を遂げられなかった選手たちから金銭的な見返りを得る必要があるなか、「プレミアリーグからの好条件のオファーが、彼のサンティアゴ・ベルナベウ退団の時期を示すかもしれない」とほのめかした。