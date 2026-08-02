レアル・マドリードのフランス人MFエドゥアルド・カマヴィンガは、昨日土曜日にオーストリアのクラーゲンフルト市で行われたフィオレンティーナとの親善試合で、ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョのもと90分間フル出場したにもかかわらず、説得力ある内容を示すことができなかった。試合は2－2の引き分けに終わった。

スペインメディアは23歳のこの選手のパフォーマンスに対し激しい批判を展開した。ラジオ局「カデナ・セール」は彼を「レアル・マドリードの最も弱い環」と評し、「アス」紙のジャーナリスト、トマス・ロンセロはさらに手厳しい評価を下し、カマヴィンガについて「彼は依然として一貫性を欠き、集中を欠き、期待外れだった昨シーズンと同様に脆弱なままだ」とし、皮肉を込めた口調でこう付け加えた。「かつて有望株だった多才なフランス人選手は、完全な失敗作になってしまった」

この元レンヌの選手は、試合にフル出場し、決定的なパス（アシスト）を1つ記録したにもかかわらず、主力スターの多くが不在だった状況を活かして試合の流れに実際の影響を及ぼし、中盤を支配することができなかった。

それどころか、新加入のFWエスパイに加入後初ゴールをもたらす絶好の機会を逃した。「マルカ」紙が伝えたところによると、明白な場面で「彼はエスパイが見えなかったか、あるいは彼にボールを渡す気がなかった」という。同紙は、モウリーニョが今後の試合で彼を交代要員として起用するにとどめるだろうと予想した。

ロンセロは、この選手のレベル低下への失望をこう表現した。「彼は成長しておらず、チームの中盤に何ももたらしていない」。これは、王者クラブに在籍して数年が経つにもかかわらず、彼の技術的能力の成長が止まっていることへの明確な言及である。

この精彩を欠いたパフォーマンスは、期待外れに終わった2025－2026シーズンに始まったカマヴィンガの苦境の継続を意味している。同シーズンには、フランス人指揮官ディディエ・デシャンのワールドカップメンバー入りから目立って外れる事態も起きており、ヨーロッパで最も優れた若手才能の一人とされた、かつてのレベルを取り戻せるのかについて深刻な疑問を投げかけている。

この明白な低迷を受け、スペインの一部の報道は、「プレミアリーグからの好条件のオファーが、彼の退団のタイミングを示すことになるかもしれない」とほのめかした。特に、レアル・マドリードの中盤はスター選手で過密状態にあり、期待された成長を遂げなかった選手たちから金銭的なリターンを得る必要があるためだ。