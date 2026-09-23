フレンキー・デ・ヨングは回復において非常に大きな前進を見せていると、Diario SPORTが水曜朝に報じた。MFは3週間以内に再びチーム練習へ合流する見通しだ。

デ・ヨングは昨夏のワールドカップ前からすでにひざを負傷していたが、それでもオランダ代表では痛みを押してプレーすることを決断。これに所属クラブのバルセロナは強い苛立ちを示していた。

その後、ゲームメーカーは手術を受けるか、負傷を「自然な形で」治すかの選択を迫られた。デ・ヨングは後者を選んだ。

数週間前には理学療法士たちとともに一時的にトレーニングピッチに立っていたが、何本かスプリントをこなした後、まだ痛みが強かったため再び室内へ戻らなければならなかった。

だが今は、デ・ヨングのひざの状態は明らかに大きく改善している。ここ数日で痛みはほぼ消えた。現在はすでにピッチ上で単独トレーニングを行っている。『SPORT』によれば、デ・ヨング本人もこの回復の進展に非常に満足しているという。

アルケル生まれのMFを欠きながらも、バルサは今季素晴らしいスタートを切っている。クラブはラ・リーガで7試合を終えて勝ち点21を積み上げ、首位を快走。チャンピオンズリーグでも初戦を大勝しており、フェイエノールトを5-1で下した。