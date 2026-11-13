スペインサッカー連盟、ヘスス・デ・ミゲルへの致命的なファウルでヘスス・オウォノに最大限の出場停止処分

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スペインサッカー連盟は、スペイン人FWヘスス・デ・ミゲルが死亡する原因となったファウルについて、ヘスス・オウォノに12試合の出場停止処分を科した。

11月2日月曜日、ラ・リーガ2のテネリフェ対アンドラの試合は、終了間際に深刻な事態となった。

両チームからすでに1人ずつ退場者が出ており、スコアは2-2。迎えた後半アディショナルタイム7分、浮き球でデ・ミゲルが前線へ送り出され、アンドラのGKヘスス・オウォノが飛び出した。

プレーはハーフウェーライン付近だったため、オウォノは手でボールに触れることができなかった。そこで蹴り出そうとしたが、その際に30歳のデ・ミゲルの頭部も強く蹴ってしまった。

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デ・ミゲルは数分間にわたる処置を受けた後、担架でピッチを離れ、病院に搬送された。スペインメディアによると、デ・ミゲルは心停止にも陥ったが、蘇生措置によって心拍が再開したという。

月曜日の夜には容体が安定しつつあるように見えたが、火曜日の朝、テネリフェは容体が悪化したと発表。その直後、スペイン人FWはファウルの影響で亡くなった。

スペインサッカー連盟は今回、オウォノに12試合の出場停止処分を科した。これはファウルに対して同連盟が科すことのできる最大の試合数だ。警察は、オウォノを刑事訴追できるかについても引き続き捜査している。

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オウォノは先週水曜日に声明を発表した。「人生で最もつらい日々を過ごしています。適切な言葉を見つけるのは難しく、何が起きたのかを受け止めることも非常に困難です。ヘススを失ったことに計り知れない痛みを感じています。彼と彼の家族、そして彼を愛していたすべての人のことを思っています」

「これから多くの問題に向き合うことになると分かっています。自分の前に立ちはだかるすべてのことに、最大限の敬意をもって向き合います。正直に言って、今はヘススと、私たち全員が感じている痛み以外のことは考えられません。ヘスス、安らかに眠ってください」