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2030年ワールドカップ決勝の開催地を巡る争いが、スペインサッカー界のトップによる強い発言を受けて激化している。大会は大陸をまたいで開催される予定だが、決勝の開催地は共同開催国間の大きな争点であり続けている。

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ロウサン会長が譲れない一線を示す

スペインサッカー連盟のラファエル・ロウサン会長が、2030年ワールドカップの決勝について断定的な見解を示した。マドリードのビジネスフォーラムで、同会長は決勝はスペインで「しか開催できず、スペインで開催される」と述べた。この強い発言は、スペイン、ポルトガル、モロッコを主な開催国とする100周年大会の決勝について、FIFAが開催地の選択肢を引き続き検討する中で飛び出した。

ロウサン会長は火曜日の演説で、大会の地理的な位置付けについて明確に語った。「これは欧州大陸、ひいてはスペインとポルトガルのワールドカップだ」と述べている。

ポルトガルは候補から外れる

決勝開催に向けた大きな障壁の一つがスタジアムの収容人数だ。ロウサン会長によれば、この条件によって主要な共同開催国の一つはすでに候補から外れている。スペインサッカー連盟会長は、ポルトガルはもはや決勝の開催地候補ではないとしている。

ワールドカップ決勝の開催要件には、少なくとも8万人を収容できるスタジアムが含まれる。ロウサン会長はプレゼンテーションの中で「ポルトガルは当然ながら、決勝の開催を辞退した。国内に収容人数8万人のスタジアムがないからだ」と説明した。

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モロッコの脅威

スペインが自信を示す一方、モロッコは建設が計画されているキング・ハッサン2世スタジアムを擁し、有力候補として名乗りを上げている。このスタジアムの計画上の収容人数は11万5000人に達し、実現すれば世界最大級のスポーツ施設となる。それでもロウサン会長は、憶測が続くのを避けるため、これ以上遅らせずに内部でスペイン開催を決めるべきだと譲らない。

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ロウサン会長は決定の行方について「したがって、決勝はスペインでしか開催できず、スペインで開催される。我々が試みる必要があるのは、FIFAの人々にもすでに伝えた通り、できるだけ早く内部で最終決定することだ」と語った。2024年の当初の招致書類では、スペインの開催地候補としてレアル・マドリーのサンティアゴ・ベルナベウとバルセロナのカンプ・ノウが、モロッコの候補地1カ所とともに記載されていた。

政治的圧力と今後の見通し

議論はスポーツ界を超え、スペインの政治家も決勝開催の必要性について発言している。スペインの野党党首アルベルト・ヌニェス・フェイホーは最近、決勝の開催地に選ばれないなら、スペインは大会の共同開催から撤退すべきだと主張した。

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ロウサン会長は、招致を巡る現在の政治的・メディア上の騒ぎを避けるため、この問題がもっと早く決着していればよかったと認めた。マドリードでの講演で「この問題がその時に決着していれば、非常によかったと思う」と付け加え、「現状では、2028年まで決着しないように見えるからだ」と述べた。