スペイン王立サッカー連盟（RFEF）のラファエル・ロザン会長は本日、2030年ワールドカップ決勝をスペインで開催できるよう全力を尽くすと表明し、100周年記念大会を史上最高にしたいと語った。

スペイン紙マルカによると、ロザン会長は総会で、米国・メキシコ・カナダ大会終了後、スペイン・ポルトガル・モロッコ共同開催の準備に全力を尽くすと表明した。

スペインサッカー連盟会長は次のように述べた。「「スペインで決勝戦を開催できるよう全力を尽くす。米・加・墨大会終了後、すぐに準備を開始する。この大会は巨額の収益と大きな国際的影響をもたらすため、スペインとして注力すべきだ。100周年記念大会として、史上最高のものにしたい」

また、政府から大会準備への協力打診があったと明かし、連盟は忠誠と全面協力を約束すると強調した。

また、政府から協力を打診されたと明かし、「関係者が一丸となって取り組みたい」と語った。

同会長は、ラ・リーガ（スペインサッカーリーグ）の参加が必要だと率直に訴え、「この委員会は多元的であり、スペインサッカーに関わるすべての関係者が参加すべきだ。世界最高のリーグを擁することで、私たちを世界に紹介することに成功した主要かつ影響力のある存在、それがラ・リーガである」と述べた。

連盟は投票権はないが調整を担当し、開催候補となるスタジアムや都市をFIFAに提案する責任があると述べ、締めくくった。 なお、開催地の最終決定は現時点では保留されている。

2030年大会はスペイン、ポルトガル、モロッコが共同開催し、ウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイは1930年の第1回大会を記念し各代表の初戦を開催する。