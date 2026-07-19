スペインサッカー連盟会長がモロッコを痛烈批判。「2030年決勝を我々が主催しない理由はない！」

スペインサッカー連盟（RFEF）のラファエル・ロザン会長は、スペインが2030年W杯決勝の開催地にふさわしいと主張した。3大陸6カ国による共同立候補でスペインは55％を占め、主導している。

ニューヨークで紙面『AS』の取材に応じたロザン会長は「スペインがW杯100周年記念大会の決勝地として選ばれない理由は何もない。史上最高の大会にするため全力を尽くす」と語った。

さらに、米国で開催中のW杯でスペイン代表が挙げた成果を称え、「ラ・ロハ」が近年で最も輝かしい瞬間を迎え、スペインとサッカーのブランド価値を世界的に高めたと強調した。

また、チームは準決勝フランス戦でほぼ完璧な試合運びを見せるまで着実に力を伸ばしたと指摘し、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督を「プロフェッショナルで素晴らしい人物。試合を的確に分析し、状況を整理できる」と称えた。

また、デ・ラ・フエンテ監督との契約は2030年大会まで続くと明かし、「2030年には再び歴史的な瞬間が訪れる。ルイスにはその中心にいてほしい。合意に至り誇りに思う」と語った。

メッシ率いるアルゼンチンとの決勝を前に、ルザン会長は「勝つ自信がある。アルゼンチンには敬意を表し、メッシとロナウドがスペインサッカーに残した遺産に感謝したい」と語った。

さらに、48カ国が出場した今大会の成功を称え、FIFAの運営を評価。インファンティーノ会長の再選支持も表明した。