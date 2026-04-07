スペインサッカー連盟がピケに処分を下す

スペインサッカー連盟（RFEF）の規律委員会は、本日火曜日、元バルセロナのDFジェラール・ピケに処分を下した。

この元スペイン代表スターは、スペイン2部リーグのアンドラ対マラガ戦（3-3の引き分け）において、審判団との新たなトラブルに巻き込まれたことで、再び物議を醸している。

『ムンド・デポルティーボ』紙は次のように報じている。「主審のアレッハンドロ・オラオス・バジェラは、報告書に次のように記録した。 前半終了直後、ロッカールームへと続くトンネル内で、ジェラール・ピケ・ベルナベウ氏が第一副審に攻撃的な態度で近づき、顔から数センチの距離で叫びながら人差し指を突きつけ、次のような言葉を繰り返し発した： 「これは歴史的な盗みだ」「これをツイッターに投稿する」

審判はさらに次のように続けた。「この人物はマラガのクラブ関係者に対しても侮辱的な振る舞いを見せ、アンドラのクラブ関係者や警備員が二人を引き離さなければならなかった。」

同紙はさらに次のように付け加えた。「先週、アンドラは今シーズン繰り返された違反行為により、スペインサッカー連盟（RFEF）の規律委員会から厳しい処分を受ける可能性があると報じた。同様の事件は12月末、デポルティーボ・ラ・コルーニャ戦のハーフタイムにも発生しており、ピケもその件に関与していた」。

その際、委員会はピケに9000ユーロの罰金を科した。これは、昨年10月のレガネス戦で主審のサウール・アイス・レグに対し暴言を吐いた際、彼が支払った金額と同じである。

今回の決定では、「規律規定第114条に基づき、暴力行為、外国人排斥、および偏見に対する消極的容認に対する罰金」が科された。

しかし、規律委員会は昨年10月に発した警告をまだ実行に移していない。当時、委員会は違反が繰り返された場合、規律規定第93.1条に定められた処罰のいずれかを適用できると発表していた。 これらは極めて厳しい処分であり、602ユーロから3006ユーロの罰金に加え、以下のいずれか1つ以上の処分が含まれる：1ヶ月から2年間、あるいは少なくとも4試合の出場停止または出場禁止；最大3試合または2ヶ月間のスタジアムの全面的または部分的な閉鎖；あるいは最終順位から3ポイントの減点。

規律委員会は本日火曜日、ジェラール・ピケに1万2000ユーロの罰金を科す決定を下した。

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