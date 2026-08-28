モロッコ人フォワードのヤセル・ザベイリが、ラシン・サンタンデールの歴史に早くもその名を刻んだ。初のスタメン出場を最大限に生かし、チームをスペインリーグ復帰後初勝利へと導いた彼は、わずか21分間でエルチェのゴールにハットトリックを叩き込み、今季屈指の鮮烈な個人デビューを飾った。

ザベイリはこの一戦で紛れもない主役だった。15分から36分までの間にエルチェのゴールへ3得点を浴びせ、エル・サルディネーロを歓喜の舞台に変え、リーグ戦の序盤戦でチームに絶大な弾みを与えた。

1点目は15分に生まれた。このモロッコ人フォワードはGKディトゥーロの重大なミスを突いてボールに詰め、ラシンに先制点をもたらした。そしてわずか6分後には、再びエルチェ守備陣の混乱を突き、アルゼンチン人GKがなすすべもない見事なシュートを決めた。

ザベイリはそれだけにとどまらず、36分にはダイレクトシュートでハットトリックを完成させ、ラシンのスタンドに歓喜の火を灯した。このスペインのチームで初めてスタメンに名を連ねた試合で、彼は自らを一躍主役の座に押し上げた。

ザベイリはフランスのレンヌからレンタルでラシンに加入した。昨季後半戦ではわずか6試合の出場にとどまっていたが、スタメンとしてはたった1試合で、その攻撃能力を鮮烈に世に知らしめるに至った。

このモロッコ人フォワードは年代別代表でも目覚ましい実績を持つ。U-20ワールドカップでのモロッコ優勝の立役者の一人であり、決勝では2得点を挙げて母国代表をタイトル獲得へと導く決定的な役割を果たした。

エルチェ相手のハットトリックにより、ザベイリは早くも得点王争いに加わり、キリアン・エムバペ、ラフィーニャ、フェルミンとともにリストの首位に並んだ。今季ハットトリックを達成した最初の選手の一人となった。

注目すべきは、ザベイリのハットトリックがわずか21分間で生まれたことであり、試合の中でさらに得点を上積みする可能性を残していることだ。これにより、このモロッコ人フォワードはスペインリーグ第1節で最も注目を集めた名前の一人となった。

ザベイリは、21世紀にスペインリーグでハットトリックを達成した4人目のモロッコ人選手となった。同胞のユセフ・エン・ネシリ、ユセフ・エル・アラビ、ムニル・エル・ハムダウイに続くもので、この大会の歴史における輝かしいモロッコ人の名簿に自らの名を加えた。

このモロッコ人フォワードの記録はそれだけにとどまらない。彼は今世紀にスペインリーグで「ハットトリック」を達成した、アフリカ人選手として2番目に速い記録の持ち主となった。3得点を21分間で挙げたもので、2008年にアルメリア相手に19分間でハットトリックを決めたカメルーンのサミュエル・エトオに次ぐ記録である。

さらにザベイリはラシン・サンタンデールの歴史にもその名を刻んだ。エル・サルディネーロでスペインリーグのハットトリックを達成した同チームの選手としては、2004年にムルシア相手に同じ偉業を成し遂げたハビ・ゲレーロ以来初となった。