スペインはワールドカップでベスト32進出を決めた。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、アレックス・バエナのゴールでウルグアイに1-0で勝利。このゴールは、交代を申し出たGKフェルナンド・ムスレラのミスがきっかけだった。 グループ首位通過のスペインは、次戦でグループJ２位（オーストリアまたはアルジェリア）と対戦する。

結果が必須だったウルグアイはグアダラハラでの試合をまずまずの立ち上がりを見せたが、スペイン守備陣とGKウナイ・シモンは危ない場面で安定感を欠いた。それでもウルグアイは決定機を生かせなかった。

その後は決定機が少なく、スペインはボールを支配しながらも南米の堅い守りに苦戦。ベンタンクールが美しいミドルを放ったが、わずかにバーの上を超えた。

前半終了5分前、マルコス・ジョレンテのパスをバエナがひねりながらシュート。弱かったが、ムスレラがファンブルして0－1。

スペインはMFマヌエル・ウガルテの負傷を突き刺した。マンチェスター・UのMFは直後に左膝を痛め、前十字靭帯損傷の疑いがある。

ムスレラの代役として元AZのセルヒオ・ロシェットが投入され、ウルグアイは同点を目指した。後半10分にはビエルサ監督がバルベルデを交代させ、キャプテンは不満を露わにした。

その後もチャンスは少ないまま。終盤、デ・ラ・クルスとマティアス・オリベラのシュートでウルグアイはゴールに迫ったが、決まらなかった。

スペインは終盤にクロスバーを直撃。ロスタイムにはウルグアイがPKを要求したが認められなかった。

試合終盤にはフラストレーションからウルグアイがスペイン選手に悪質なタックルを連発。デ・ラ・クルスはイエロー、カノッビオは即座にレッドカードを退場した。