スペインはワールドカップ直前の最後の親善試合で勝利を逃した。ラ・コルーニャで行われた試合で、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームはイラクと1-1で引き分けた。得点はフェラン・トーレスとメルチャス・ドスキが挙げた。

スペインはCL決勝出場組のラヤ、ズビメンディ、ルイス、さらにヤマルが欠場。イラクのイクバルはベンチスタートだった。

スペインは序盤からペースを握り、バエナのシュートがGKバシルに弾かれた直後、トーレスが中盤から駆け上がり1-0とした。

イラクは大きな脅威を与えなかったが、30分過ぎに1－1となった。ドスキはゴール前のジョアン・ガルシアをかわし、ペナルティエリア端から鮮やかなシュートで同点とした。

スペインはその後も攻勢を続けたが、バエナ（ヘディングは枠外）、トーレス（クロスバー）、ヘスス・ロドリゲス（わずかに外）、ゴンサロ・ガルシア（枠外）とチャンスを活かせなかった。

終盤はスペインの攻撃も鋭さを欠き、イラクも反撃したが追加点はなく試合は終了。

スペインの初戦は6月15日のカーボベルデ戦で、グループリーグではサウジアラビアとウルグアイとも対戦する。イラクはノルウェー、フランス、セネガルと同じグループに入った。