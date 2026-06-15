スペインはワールドカップでカーボベルデ相手に早々に大失態を犯した

スペインはグループリーグ初戦でカーボベルデと0-0で引き分け、予想外の結果に終わった。 アメリカ、カナダ、メキシコで開催中の大会で優勝候補に挙げられるスペインは、攻撃を仕掛けたもののW杯初出場の相手に得点を奪えず、貴重な勝ち点を逃した。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は日曜のサウジアラビア戦での巻き返しを誓う。

2024年欧州王者のスペインはアトランタでボールを圧倒的に支配し、開始直後からゴールを狙った。しかし、40歳のGKヴォジーニャはスペインに楽をさせなかった。

彼はレアル・マドリードのマルク・ククレラが左から送った好パスをフェラン・トーレスが至近距離から放ったシュートも横っ跳びでバーに弾いた。 前半終了間際には、マークをかわして飛び出したトーレスのシュートも右隅で阻んだ。攻撃の要オリアサバルや右ウイングも前半は不発に終わった。

カボベルデはカウンターを狙い、ジョヴァネ・カブラルとダイロン・リヴラメントが好機を作った。0-0で迎えたハーフタイム、彼らは満足、スペインは不満を募らせた。それでもラミン・ヤマルは後半もベンチに留まった。

後半もスペインが主導権を握るが、ファビアン・ルイスの遠距離シュートはクロスバーをわずかに越えた。直後にも決定機を逃し、フラストレーションが募る。カーボベルデは4人ずつ2つのブロックで守備を固め、スペインの攻撃を封じた。

2010年W杯王者のスペインにとって、時計は非情に刻まれた。 ドリンクタイムにヤマルが途中出場し、W杯デビューへ準備を整えた。デ・ラ・フエンテ監督もスタンドの不満なサポーター同様、攻撃の質向上が必要と認識。負傷から回復したメリノも投入された。

終盤10分、スペインは猛攻を仕掛けたが、カーボベルデは全員で守った。コーナーキックを得てオルモを投入も、タイムアップ。スペインは初戦で黒星、カーボベルデは歓喜に沸いた。