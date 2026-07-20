スペインのW杯優勝に国際メディアが反応：「ブエノスアイレスの悪党ども、おやすみ！」

スペインだけでなく世界中で、ワールドカップ決勝の勝利に喜びの声が上がっている。延長戦でフェラン・トーレスが決めたゴールでスペインがアルゼンチンを1－0で破り、国際メディアもこぞって称えている。

アルゼンチンに敗れたイギリスでは、この結果に大きな喜びが爆発している。 「時間はかかったが、スポーツが勝った。スペインは王者にふさわしく、サッカーも進化した。メッシとアルゼンチンは何も得る資格がなかった。彼らはただファウルを繰り返しただけだ。醜く、暗い『アンチ・サッカー』だった。そして、当然の報いを受けた。」

『ザ・サン』は「サッカーの神々に感謝」と喜びを爆発させる。「フェラン・トーレスとスペインに感謝。ブエノスアイレスの悪党たちにはおやすみ。アルゼンチンは、サッカーを街角の喧嘩に変えようとした代償を払った」。

イタリア『ガゼッタ・デッロ・スポルト』は「スペイン。やはりスペイン。この決勝に勝てたのはスペインだけだ。アルゼンチンが勝っていたら、それはサッカーへの侮辱だった」と伝えた。

「アルゼンチンは戦ったが、やがて壁が崩れ落ちた」と『コリエーレ・デラ・セラ』紙は付け加える。 「勝利は、灼熱の太陽とアルゼンチンの挑発が交差した試合のハイライトだった。長い道のりの末、彼らはインスピレーションも力も失っていた。メッシの最後のダンスは、重くリズムのない見せ物と化した。」

準決勝でスペインに敗れたフランスも新王者を祝福する。「新たな王者たち。スペインは117分までシュートすらなかったアルゼンチンを圧倒した。欧州選手権制覇から2年、ラ・ロハは世界最強の座を確固たるものにした。 スペインは精彩を欠いたが、全く脅威のないアルゼンチンを支配した」と『レキップ』紙は伝えている。

『ル・パリジャン』は、スペインがサッカー界で新たな時代を築くと予測する。「世界は彼らの足元にある。相手を狂わせるほど巧みにボールを回し、スペイン代表が16年ぶり2度目のワールドカップトロフィーを手にした。」