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ルベン・ファン・ボメルが火曜日の夜、スペインのサッカーファンに強烈な印象を残している。PSVのアタッカーはレアル・マドリーとのチャンピオンズリーグの一戦で、前半から相手守備陣を苦しめ、Xには称賛の声が殺到した。PSVはイヴァン・ペリシッチがPKを決め、0-1とリードして前半を終えた。

ファン・ボメルには、開始わずか5分でPSVに先制点をもたらすチャンスがあった。エデル・ミリトンを振り切ってティボー・クルトワとの1対1に持ち込んだが、シュートはポストのわずか外を通過した。

この決定機を逃したにもかかわらず、スペインの視聴者はオランダ人アタッカーに魅了されている。ファン・ボメルは27分、巧みなヒールパスで佐野航大のチャンスを演出。スフェン・マイナンスに訪れた大きなチャンスにも関わった。

スペインで特に注目を集めているのは、スピード、フィジカルの強さ、技術を兼ね備えている点だ。ある視聴者はXに「ルベン・ファン・ボメルに注目してほしい。フィジカルは怪物級で、技術も非常に高い。ベルナベウで素晴らしい前半を見せた」と投稿した。

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別のサッカーファンは、ファン・ボメルが父マルクをすでに上回っているとまで評価する。「ファン・ボメルの息子は父親より優れている。まだ40分しかプレーを見ていないけど」

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この熱心なスペインの視聴者は続けて「2人が同じポジションでプレーしていないのは分かっている。でも、ドリブルの仕方、ボールを持ったときのスピード、体の使い方のうまさ……。気に入ったよ」と語った。別の視聴者も、PSVのアタッカーは父親を超える選手になると予想している。

ソーシャルメディアでは、欧州のトップクラブへの移籍を望む声もすでに上がっている。あるスペインの視聴者は「何年も、つまり数秒間、ファン・ボメルを見てきたから断言できる。彼は今夏、6000万ユーロでプレミアリーグのクラブへ移籍する」と冗談交じりに投稿した。

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バイエルン・ミュンヘンのサポーターは、ドイツの強豪がこのアタッカーの獲得に早く動くことを望んでいる。そのサポーターによれば、ファン・ボメルはフェデリコ・バルベルデ、ミリトン、アントニオ・リュディガー、マルク・ククレジャを完全に手玉に取っているという。

「バイエルンにとって、これほど分かりやすい補強はない。獲得しなかったら本当に腹が立つ。絶対に獲得すべきだ！」という声も上がった。別の視聴者も、ファン・ボメルは複数の欧州トップクラブに合うと見ている。

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一方、あるスペインのサッカーファンはカイ・ハヴァーツと比較し、「ファン・ボメルはハヴァーツのような選手だ。彼をまだ知らなかった人にとって、今日は良いお披露目になった」と語った。また、ファン・ボメルがAZ時代から印象的なプレーを見せていたと指摘する視聴者もいた。