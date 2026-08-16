スペインの若手ラファ・ジョダーは、カナダのデニス・シャポバロフを相手に劇的なカムバックを果たし、ポイント数1000を誇るシンシナティ・マスターズの3回戦進出を決めた。最終セットでのビハインドをひっくり返し、7-5、4-6、7-5というスリリングなスコアで勝利を収めた。

ジョダーは第3セットで1-5とリードを許し、大会からの敗退が濃厚に見えたが、そこから奮起して2つの決定的なポイントを救い、その後6ゲームを連取してセットと試合を自らのものとした。

この対戦には論争を呼ぶ場面もあった。ジョダーはシューズのトラブルにより2度プレーの中断を余儀なくされたのだが、その最たるものが第3セットで3-5とリードを許していた場面で、1分以上にわたって中断し、父親の手を借りてシューズを修理したことだった。これがシャポバロフの怒りを買った。

左脚の痛みに苦しみ、試合中に治療を受けたにもかかわらず、19歳のスペイン人選手は強い精神力を見せ、立て直しに成功して対戦の流れを自らに引き寄せた。最終セットでは相手のサービスを3度ブレークして勝利をものにした。

試合後、ジョダーはプレー中断の一件についてシャポバロフに謝罪した。一方、カナダ人選手は、シューズのトラブルを理由とした中断の時間を給水に利用したとみなし、これを批判した。

ジョダーは試合後、シンシナティでの初勝利を非常に喜んでいると語り、対戦は厳しいものであり、最後まで戦い続けなければならなかったと強調した。

さらにこのスペイン人選手は、苦しい局面で自らの感情をコントロールできたことに特別な喜びを感じていると述べ、この勝利が大会での戦いを続けるうえで大きな自信につながるだろうと語った。

ジョダーは3回戦で、チリのアレハンドロ・タビロと対戦する。