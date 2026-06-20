スペインの嵐で、ドニスはマンチーニの戦術を模倣した。

サウジアラビア代表は2026年ワールドカップ第2戦でスペインと対戦する。グループリーグ突破のため、ゲオルギオス・ドニス監督は攻撃力のある相手に備え、戦術を調整する必要がある。

初戦でウルグアイと1－1で引き分けたサウジアラビアは、決勝トーナメント進出の望みをつないだ。しかし、第1節でつまずいたスペインが巻き返しを図るだけに、今回の試合はさらに厳しい戦いとなる見込みだ。

スペインの脅威に対抗する5バック

サウジアラビア紙『アル・シャルク・アル・アウサト』によると、ドニス監督は最近5バックを試用。守備を固め、スペインの速攻スペースを消す狙いだ。

関連記事：ヤマルと3バック…ドニス監督はW杯の罠に陥るか？

この布陣は、スペインの狭いスペースでも決定機を創り出すラミン・ヤマルやダニー・オルモらを警戒した采配だ。

3センターバックを採用すればペナルティエリア内のカバー範囲が広がり、サイドバックは状況に応じて攻守に参画できる。

ドニス監督は、自身の信念の一部を見直した。

ボール支配を重んじるドニス流を一部手放し、スペインのパス回しに対抗する現実的な布陣を選んだ。

スペインはボール保持とパス回しで世界最高峰であり、それを正面から争うのはサウジアラビアにとって大きなリスクだ。

そこでドニス監督は現実的な戦略に転換。ライン間のスペースを詰め、序盤からボール支配を争うのではなく、守備の組織力と素早い切り替えを重視する方針だ。

ドニスは戦術に固執しない。対戦相手に合わせて戦術を変えることを認め、ギリシャでは国内リーグと欧州試合で異なるスタイルを採用していた。

マンチーニの幻が再び現れるのか？

注目すべきは、5バックという布陣が、イタリア人ロベルト・マンチーニがサウジアラビア代表で試みた戦術を想起させる点だ。

マンチーニは代表戦の多くでこの布陣を採用し、チームバランスが向上すると主張した。だが攻撃力が落ち、守備的すぎるという批判も多かった。

しかし今回は、ドニスが5バックを常套手段ではなく、試合展開や相手に応じて用いる一時的な策と位置づけている点が異なる。