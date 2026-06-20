スペイン代表は2026年ワールドカップ第2戦でサウジアラビアと対戦する。初戦で敗れた雪辱を晴らし、決勝トーナメント進出へ望みを繋ぐ重要な一戦だ。

スペインは歴史的にも技術的にも優位だが、W杯ではアジア勢に苦戦した例も多い。

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スペインはこれまでW杯でアジア勢と7試合を行い、4勝2分1敗。アジア各国の多様なスタイルに苦戦した歴史が示されている。

初対戦は1990年大会で韓国に3-1勝利。1994年大会では2-2の引き分けだった。 2002年大会の準々決勝では0-0の末、PK戦でスペインが勝ち上がった。

2006年はグループステージでサウジアラビアに1-0、2018年はイランに1-0で勝ち、優位を確固たるものにした。

最大の番狂わせは2022年大会で起こった。スペインが日本に1-2で敗れ、アジア勢が強豪にも互角に立ち向かい、ミスを突いて勝てることを示した。

迫るサウジアラビア戦では、スペインが歴史だけでは優位を保てない状況だ。サウジはウルグアイとの引き分けで士気が上昇、一方スペインは初勝利が課題となっている。

威信回復を狙うスペインと、番狂わせを目論むサウジアラビアの意地がぶつかり合う一戦。アジアとの複雑な歴史に、新たなページが加わる。