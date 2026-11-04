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スペインの「スポーツにおける暴力、人種差別、外国人嫌悪、不寛容に反対する国家委員会」は、YouTuberのイニャキ・アングロに対し、6万1ユーロの罰金と2年間のスタジアム入場禁止を提案した。アングロがオンライン配信で、レアル・ベティスのDFエクトル・ベジェリンに同性愛嫌悪に基づく侮辱的な言葉を浴びせたことを受けた処分案だ。

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監視機関が厳しい懲戒処分を勧告

火曜日に発表された処分案は、9月4日のベティス対レアル・マドリー戦を扱ったインターネット配信で、イニャキ・アングロが発した言葉を受けたものだ。ブラジル人ウインガー、ヴィニシウス・ジュニオールとサイドバックの対決を分析する中、同氏はサッカーの話題から逸れ、選手個人への攻撃を始めた。その後、エクトル・ベジェリンと所属クラブは、配信者の責任を問うため正式な手続きを取った。

ネット配信で侮辱的な発言

試合後の配信中、アングロはDFの外見や個人的な好みを嘲笑した後、性的指向に関する侮蔑的な言葉を浴びせた。「今日、爪に色を塗り、女性が書いた本しか読まず、おそらく隠れたホ＊野郎で、左翼で、社会主義政党に投票するやつがいる。名前は言わない。そいつが喜ぶように『彼ら』と呼ぼう。『彼ら』は独力でヴィニシウスを止めた」

「爪に色を塗り、自分の家以外ならどこにでもムーア人がいてほしいと思い、女性が書いた本しか読まない、そういうやつだ。繰り返すが、爪に色を塗っている。その同じやつは3年前、ヴィニシウスがチームバスから降りてきた試合で、出されるべきではなかったイエローカードを受けさせられ、PKを取られ、徹底的にやられた」

アンダルシアのクラブが法的措置へ

その後、常設委員会は「デジタルメディアのコンテンツ制作者であるイニャキ・アングロに対し、6万1ユーロの罰金とスポーツ施設への24カ月間の立ち入り禁止」を提案した。報告書には同氏の名前は明記されていない。委員会によると、同氏はソーシャルメディアで配信された出演中、試合に出場したホームチームの選手の一人に向け、侮辱的な発言と深刻な同性愛嫌悪の暴言を繰り返した。標的となったのは明らかにエクトル・ベジェリンだが、公式発表では同選手の名前も伏せられている。

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『Europa Press』によると、ベジェリンも憎悪犯罪および公然と行われた重大な名誉毀損の疑いで刑事告訴した。一方、ベティスは法律19/2007号の第23条第1項c号に基づき、監視機関に申し立てた。同法第24条では、スポーツに関連する技術を通じて不寛容な内容や露骨な侮蔑を広める行為は、6万ユーロ1セントから65万ユーロの罰金が科される非常に重大な違反とされる。

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最終的な処分は行政手続きを経て決定

委員会の提案はまだ最終的な処分ではなく、まずスペインの通常の行政手続きを経る必要がある。懲戒手続きとは別に、アングロはDFによる正式な訴えを受け、法廷でも責任を問われることになる。今回の事案は、サッカー選手に向けられるオンライン上の誹謗中傷にスペイン当局がどう対処するかを示す基準となるだろう。