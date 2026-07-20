欧州メディアは、ニューヨークでの決勝でアルゼンチンを延長1-0で破り、スペインが2度目のW杯制覇を果たしたことを称えた。日曜の試合でアルゼンチンが示したスポーツマンシップに欠ける行為を受け、この勝利を「サッカーの勝利」と評した。

各紙は、注目度の割に内容的には精彩を欠いたと指摘し、優勝候補の「ラ・ロハ」が期待に応えて王座に就いたと結論づけた。一方で、アルゼンチン選手たちの狡猾な戦術や暴力的な振る舞いを強く批判する論調が目立った。

スペイン紙『マルカ』は「歴史の王者!!!」との見出しで唯一の決勝点を挙げたフェラン・トーリスを称え、結果はある程度の正義だと論じた。

フアン・イグナシオ・ガルシア・オチョアはコラムで「これは単にワールドカップを制するだけでなく、サッカーそのものを救うことだった」と記した。 「アルゼンチンの小細工や狡猾な戦術が渦巻く中、スペインは自分たちのサッカーを捨てそうになったが、幸いにも誘惑に屈しなかった」

マドリードの『アス』は「初めての時のように」と見出しを打ち、エリック・ガルシアとハビを襲ったレアンドロ・パレデスの「遺憾な」2度のファールを強く批判した。ヘクター・マルティネスもコラムで個人的な感想を記した。 「2026年7月19日、私たちはどこにいたのか？数年後には自分にそう問いかけるだろう。答えはこうだ――パソコンの前に座り、木の板のように固まり、アレルギー発作ではなく、激しいサッカー熱にうなされていた、と」。

カタルーニャでは、バルセロナ選手8人がトロフィーを持って帰還し、フェラン・トーレスの決勝弾が称えられた。

イングランドでもスペインの優勝を歓迎する声が上がった。『デイリー・テレグラフ』は「サッカーが不誠実なアルゼンチンを下し、スペインがW杯を制した」と伝え、社説でこう述べた。 「サッカー 1、反則者 0。延長戦の末、スポーツが勝利した。スペインがワールドカップを制し、私たちもサッカーも強くなった。スペインは勝たなければならなかった」。

物議を醸す『デイリー・メール』は1面でパレデスとスペイン代表ハビ、ガルシアの乱闘を「ワールドカップ決勝、終了のホイッスルと共に暴力で幕を閉じる」と報じ、「恐ろしい」と表現した。

『ザ・タイムズ』は「スペインの戦術がアルゼンチンの無謀さを上回った」と分析し、アルビセレステの消極的な姿勢と得点意欲の欠如を指摘。フェラン・トーレスの決勝ゴールはリオネル・メッシにとって「残酷な結末」だったと評した。

フランスの『レキップ』紙は「新たな王者たち」と題し、スペイン代表のパフォーマンスを称えた。 「スペインは、期待外れでまとまりのない試合をほぼ支配し、後退したり自らの原則を放棄したりすることなく、自らのリズムと意図、そしてポゼッションを基盤としたサッカーのスタイルを押し通した」。

「ル・パリジャン」は「スペインは世界を掌握した。アルゼンチンが消極的な展開を見せたこの試合で、ラ・ロハの勝利を残念がる者は少ない」と結んだ。

『オエステ・フランス』は「アルゼンチンは冷静さを失い、メッシは崩れ、スペイン人は歓喜する」と要約。一方、『ル・フィガロ』は「ラ・ロハの完全な支配」と、大会最悪とされたアルゼンチンのパフォーマンスを「惨状」と伝えた。

イタリア『ガゼッタ・デロ・スポルト』は「スペインの勝利は必然。アルゼンチンが勝てばサッカーへの侮辱だ」と断じた。

『トゥットスポルト』は120分間「試合を支配した」スペイン代表のパフォーマンスを称えた。一方、『ラ・スタンパ』は期待外れのメッシに別れを告げ、「チームが個人、天才、芸術家を倒した」と記した。 「チームは、一人の選手、天才、芸術家に勝利した」。

ドイツでは、夕方にユルゲン・クロップの代表監督就任が発表されたが、スペインの「遅すぎる報い」が称えられた。

『ビルト』紙は「スペインのスター、ラミン・ヤマルがリオネル・メッシとの世代対決に勝利」と伝え、レアンドロ・パリデスの崩壊や試合後に見られた「暴力的な場面」も報じた。

『キッカー』は「予想外に弱かったアルゼンチン」と分析し、スペイン代表については「まだピークに達していない」と指摘。今後数年間、世界サッカーを支配し続ける可能性を示唆した。