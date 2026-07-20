スペインのワールドカップ祝賀ムードを台無しにする悲劇的な事故

13歳の少年が死亡し、 さらに3人が重傷を負った。事故はスペイン・サラマンカ県シウダ・ロドリゴ市のグロリェタ・デル・アルボル・ゴルド広場で発生。2026年W杯優勝を祝う人々が集まる中、歴史的な「太った木」の噴水が崩落した。

カスティーリャ・イ・レオン州緊急サービスによると、事故は月曜朝に発生。歴史的優勝を祝うため噴水に集まった人々に構造物の一部が崩れ落ちたとの通報が多数寄せられた。

人々の重みに耐えきれず構造物が崩れ、大きな石が少女に落下した。少女は別の負傷者とともに応急処置のためロドリゴ市の保健センターへ搬送されたが、その後死亡が確認された。

緊急サービスは直ちに地元警察、市民警備隊、消防隊、医療緊急サービス「サシル」に通報し、各機関が救援部隊を派遣した。

救急隊は2人に応急処置を行い、シウダ・ロドリゴ市の保健センターへ搬送したが、1人は死亡した。もう1人の容体と他の3人の状態は現時点で不明。

「太った木」の噴水は同市の歴史的ランドマークで、スペインがアルゼンチンを延長戦で1－0で下しW杯優勝を決めたことを受け、数千人が集まって祝っていた。この小さな街の祝祭は、一瞬で悲劇へと変わった。