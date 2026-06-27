スペインのワールドカップへの野望を脅かす二重の打撃

スペイン代表は2026年W杯グループリーグ最終戦のウルグアイ戦で、ニコ・ウィリアムズとイェレミー・ピノが負傷した。過度なラフプレーが原因で、2人とも残りの大会を欠場する可能性がある。」による過度なラフプレーが原因で、大会残りの期間、両選手の起用が不可能になる可能性がある。

スペイン医療スタッフによる検査で、ピノは87分にブライアン・ロドリゲスに踏みつけられ、鎖骨骨折は免れたが肩鎖関節捻挫と診断された。 一方、ウィリアムズは激しいタックルで右内転筋を肉離れし、足を引きずって退場した。

『マルカ』紙によると、医療スタッフは両選手の出場可否は回復次第だと説明。けがは「中程度」とされ、復帰の可能性は残されているが、決勝トーナメントを控えるだけに今後の出場は難しい見込みだ。

カナリア諸島出身のピノは痛みに耐えながらフル出場し、試合後は腕を吊って退場した。一方、アスレティック・ビルバオのニコ・ウィリアムズは、事態の深刻さを理解したように落胆し、涙を浮かべながらピッチを去った。

これらの負傷は、カヌピオの退場やベンチでの乱闘など、ウルグアイのラフプレーが招いた結果だ。スポーツマンシップに欠ける行為は広く批判され、欧州王者の座を守り、W杯での活躍を目指すスペインの野心にも影を落とした。

デ・ラ・フエンテ監督は、ベスト32進出を前に代役探しという難題に直面している。これまでウィリアムズのスピードとピノのテクニックを攻撃の要としていたからだ。