スペインのスター：ヤマルはタイトルより悪口が多い

スペイン代表のジェレミー・ピノは、W杯32強戦でオーストリアを3－0で下した試合後、交代を命じられたチームメイトのラミン・ヤマルが不満を示した理由を説明した。

スペイン代表はベスト16でポルトガル戦に備えている。

ピノはスポーツ紙のインタビューで「ヤマルはオーストリア戦で得点もアシストもなかったが、素晴らしい試合をした」と語った。

さらに「ヤマルが不満を示すのは当然だ。重要な試合で得点もアシストもできないままピッチを去るのは奇妙な気分だ。だからこそチームメイトが支える必要がある」と続けた。

ヤマルは若いが、経験は豊富でチームに完全に溶け込んでいる。年齢差は感じない。

彼は気さくで落ち着いており、責任感も強い。ピッチでの姿はピッチ外の性格を反映している。彼が成功すれば、私たちにも良い影響をもたらすだろう」と語った。

ピノは強調した。「ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は常に、我々に団結し続けるよう求めている。それがすべての基本だからだ。団結していれば、その後も成長し、前進し続けることができる」。

そして笑ってこうも語った。「僕とヤマル、ニコ・ウィリアムズはよく騒ぐんだ。彼らの間に座ったのは失敗だったよ。二人のいじりの的になっちゃったから」。

最後に「このグループに特別な呼び名は？ ないよ、悪口の方がずっと多いから」と笑って締めくくった。