スペインのスター選手が記者団に激怒：「サウジアラビア戦での我々の実力を見ただろう」

スペイン代表アレックス・バイナは、サウジアラビアに4-0で圧勝した後、メディアに強いメッセージを送った。2026年W杯初戦でカーボベルデと引き分けた際、報道陣が「文脈を無視し、事実を歪曲している」と批判した。

W杯初先発となった試合後の会見でバイナは「物議を醸し、文脈を歪めているのはあなたたちだ。厳しい試合になるとは分かっていたが、初日から我々は冷静に、正しい方法で進めている」と語った。

ラミン・ヤマル、ミケル・オイアルサバルと攻撃トリオを組み、先制点の決定的なアシストを記録したアトレティコ・マドリードの選手はこう続けた。「ラミンとの組み合わせは最高だし、スペイン最高のフォワードであるミケルとの連携も完璧だ。全員のパフォーマンスにとても満足している」。

「引き分けは不本意だった」

カーボベルデ戦の引き分けが士気を下げたという見方には「我々は満足している。あの試合も引き分けに値する内容ではなかった。外野の騒ぎに関わらず、ずっと冷静だった」と反論した。

また、批判にもかかわらずロッカールームの雰囲気は前向きだった。「とても良かった。我々は落ち着いていた。引き分けで意気消沈しなかった。たとえパフォーマンスが最高でなくても、勝利に値すると信じていたからだ」。

「引き分けでも日々のルーティンは変えなかった。今日、その喜びがいつもと違うプレーを引き出した」と語った。

戦術に変更はなかった。

戦術も変えていない。「何も変わっていない。同じスタイルとルーティンを貫いた。相手に合わせて特別な練習は用意したが、日々の生活は変わっていない」と説明した。

また、大会では守備のバランスが重要だと強調。「私たちの攻撃力は高く、得点を奪うのは難しい。だが、こうした大会で大切なのは常に無失点を維持すること。必ずチャンスは来るからだ」と語った。

重圧は和らいだ。

多くの選手が初出場であり、その重圧から解放された。今日は本来の力を示せた」と語った。

第3節のウルグアイ戦については「どの試合も厳しいが、ボールを持つかどうかに関わらず今日のやり方を続けるべきだ。今はウルグアイ戦へ準備し、ミスを修正するだけ」と語った。

この勝利でスペインは暫定首位に立ち、勝ち点4とした。ベスト16進出を懸けたウルグアイ戦が待っている。