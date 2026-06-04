スペインのクラブが、ある共通の理由で一斉にジョーイ・ヴィールマンへの関心を失った

ジョーイ・フェールマンには複数のスペインクラブが興味を示したが、現在はすべて撤退した。PSVウォッチャーのリック・エルフリンクがポッドキャスト『Heet van de Herdgang』で語った。

ヴィールマンはこれまで好条件での移籍を逃してきたが、今夏は実現しそう。27歳のMFは定額でアイントホーフェンを退団できる。

買取条項は2000万ユーロ前後とされ、その金額がスペインの複数クラブを引き留めたという。

「フェールマンにはスペインのサブトップクラブから多少の関心があったが、希望額が高すぎてすでに手を引いている。彼の契約解除金は約2000万ユーロだ。」

具体的なクラブ名は不明だが、いずれにしても2000万ユーロを支払う可能性は低いという。また、ボルシア・ドルトムント移籍の噂もあるが、現時点で動きはない。

今夏PSVを去るのはフェールマンだけではない。イスマエル・サイバリはバイエルン・ミュンヘンへの大型移籍が目前で、両クラブの合意のみが残る。

移籍金は約5000万ユーロと報じられている。 また、マウロ・ジュニオールとセルジーニョ・デストの周辺も騒がしい。両サイドバックには買取り条項があり、それぞれFCポルトとバイエルン・ミュンヘンが強く関心を持っている。