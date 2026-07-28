スペインサッカー界は今週火曜日の朝、元サッカー選手ボルハ・フェレールが44歳で死去したという知らせで目を覚ました。長きにわたる闘病の末、あまりにも早くその生涯に幕を下ろした形となり、スペインサッカー界はプロキャリアにおいてその足跡を残した息子の一人を失うこととなった。

レアル・マドリードは公式サイトに掲載した声明で、2002-2003シーズンにレアル・マドリード・カスティージャの一員だったフェレールの死去に深い哀悼の意を表し、白い巨人の一員として在籍していた期間における故人のプロフェッショナリズムに光を当てた。

クラブの公式声明には次のように記されている。「レアル・マドリードCF、会長ならびに理事会は、2002-2003シーズンのレアル・マドリード・カスティージャの選手であったボルハ・フェレールの死去に深い哀悼の意を表します」

声明はさらにこう続けた。「レアル・マドリードは、ご家族、チームメイト、そして愛する方々のすべてに心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。ボルハ・フェレールは44歳で逝去しました」

フェレールはスペインの下部リーグでつつましいサッカーキャリアを歩み、ヘレスなど複数のクラブでプレーしたが、長年にわたって彼を悩ませてきた健康上の問題により、早くにサッカーを引退していた。

スペインの複数のクラブや元選手たちがこの訃報に反応し、こんなにも若くしてフェレールが世を去ったことに深い悲しみを表明した。