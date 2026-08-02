2030年ワールドカップ決勝の開催地をモロッコに奪われる可能性をめぐり、スペインサッカー連盟内部で懸念が高まっている。国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長とモロッコ王国との緊密な関係が背景にあり、これがマドリードとラバトの間で水面下で続く、大会で最も重要な一戦の開催をめぐる争いを決定づける可能性がある。

ジャーナリストのアントン・ミアナ氏は、スペインの番組「エル・ラルゲロ」での発言で、ワールドカップ決勝の開催地についてスペイン連盟内部で初めて本当の疑念が生じていることを明らかにした。

同氏は次のように述べた。「彼らはずっと楽観的だった。しかしモロッコとFIFAの関係のために、今は懸念がある。ラバトでのいくつかの動きが、ラス・ロサス（スペイン連盟の本部）の関係者の不満を招いており、インファンティーノの振る舞いは不安を呼んでいる」

この懸念は、アメリカ、カナダ、メキシコで開催された2026年ワールドカップの終了からわずか2週間後に浮上したものだ。同大会では、スペイン代表が7月19日にニューヨークのメットライフ・スタジアムでアルゼンチンを1－0で下し、史上2度目の優勝を果たした。得点は106分にフェラン・トーレスが記録した。

インファンティーノとモロッコへの肩入れ

決勝の開催地に関する最終決定は、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長の権限に属する。同会長は2027年3月に再選され、2031年までの任期を務める可能性があり、これによってこの難しい案件を決着させる完全な権限を握ることになる。

スペイン連盟内部で懸念を呼んでいるのは、インファンティーノがこの2年間でモロッコを4回訪問した一方で、ルイス・ルビアレスがスペインサッカー連盟の会長に就任して以来、スペインの地を一度も踏んでいないことであり、これはモロッコ王国との関係強化に向けた明確な傾向を反映している。

次期FIFA会長の就任式は2027年3月にラバトで行われる予定であり、これはモロッコが決勝開催の栄誉を得る可能性を高めている。とりわけインファンティーノとモロッコ側関係者との緊密な関係を踏まえればなおさらだ。

FIFAとUEFAの対立がスペインの立場を弱める

スペインの案件は現在、FIFAと欧州サッカー連盟（UEFA）の間の激しい対立に直面しており、これがマドリードの決勝開催獲得の可能性を大きく弱めている。もっとも、FIFAの専門家たちは、スペインの首都にあるサンティアゴ・ベルナベウこそがこの最重要のサッカーイベントを開催するのに最適の場所だと断言している。

ミアナ氏はこう付け加えた。「とはいえ、最終的にモロッコが決勝を勝ち取ったとしても、彼らはスペインのワールドカップ開催立候補を取り下げることは考えていない。依然としてスペインでの開催を確保するために取り組んでいるからだ。スペインサッカー連盟は、ワールドカップは極めて重要であり、スペインが大半の試合を開催することになる、と言っている」