スペインで衝撃：レアル・マドリーがFCバルセロナから9つのタイトルを剥奪しようとしている

レアル・マドリーがUEFAに5万ページに及ぶ報告書を提出した。この文書は、FCバルセロナが審判買収の疑いをかけられているネグレイラ事件に関連するものだ。レアル・マドリーは、2001年から2018年までの間にバルサが獲得したすべてのリーグタイトルを剥奪するよう求めている。

ネグレイラ事件はすでに数年にわたって続いている。2019年の調査で、バルサが2001年から2018年の間に、審判委員会会長ネグレイラに関連する企業に対して約730万〜840万ユーロを支払っていたことが明らかになった。

支払いは、ネグレイラが委員会を離れた2018年に止まった。バルセロナは、これは正当な外部コンサルティングであり、スタッフを支援するための審判に関する技術報告書だったと説明している。検察は現在も、これらの支払いが審判の判定に影響を与えることを目的としていたのか、すなわちスポーツ汚職に当たるのかを捜査している。





ネグレイラは税務当局に対し、バルセロナは「自分たちに不利な審判の判定が下されないようにするため」、つまり中立性を保証するために支払っていたと証言したとされる。レアル・マドリーは現在、この件をめぐってバルセロナをUEFAの裁定機関に持ち込もうとしている。

5万ページの報告書がUEFAに提出されたというニュースを、自らの公式サイトで伝えたのはレアル・マドリー自身だ。「UEFAは、レアル・マドリーCFが提出した訴えを受理したこと、そしてFCバルセロナが過去20年間に元審判技術委員会副委員長に対して行った支払いに関する調査を継続していることを確認した」

「我々のクラブが提出した訴えには、競技の完全性と審判制度への信頼を直接損なう極めて重大な出来事に関する広範な資料と証拠が含まれている」

「UEFAがこの資料を受領した以上、調査が可能な限り速やかに全面的な結論に至るまで継続され、権限を持つ機関が立証された事実の重大性に基づいて相応の決定を下すことが不可欠だとレアル・マドリーは考えている」

「我々のクラブは今後もUEFAと積極的に協力し、UEFAによれば欧州サッカーを統治すべき完全性、透明性、フェアプレーの原則にそぐわない出来事を明らかにするため、あらゆる可能な措置を講じていく」

『ディアリオAS』は、レアル・マドリーの狙いについてさらに詳しい情報を伝えている。このスポーツ紙によれば、白い巨人はUEFAに対し、2001年から2018年までの間にバルセロナが獲得したすべてのタイトル（計9個）を剥奪するよう求めている。レアル・マドリーがUEFAに訴えたのは、バルセロナによる一部の違反がスペインのスポーツ法制度ではすでに時効となっているためだ。