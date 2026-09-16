延期開催となった エルチェ対レアル・マドリーの一戦はブランコスが3-2で勝利したが、その前に エンバペ、ヴィニシウス、コナテがスペインで大きな論争を引き起こす出来事の当事者となった。ピッチ入場時、両チームはアフリカ大陸に位置するスペインの飛び地セウタを支援するメッセージ入りのTシャツを着用していた。セウタは7月末に移民危機の影響を受けていたが、マドリーの2人のスターはそのTシャツを胸の半ばまで持ち上げ、「トドス・ソモス・カバージャス（セウタの住民たち、編集部注）」という文字を隠した。一方、フランス人センターバックはそれを手に持っていた。この行動は見過ごされることなく、3選手に対する批判を招いた。





両チームが着用したシャツは、バレンシア企業家協会（AVE）の提案から生まれたものだ。同協会を率いるのは、ラモン・カルデロンとフロレンティーノ・ペレスの間にあたる2009年にレアル・マドリーの暫定会長を務めたビセンテ・ボルダだ。ただ、リーガの全クラブがこの取り組みに加わったわけではない。例えば、FCバルセロナは最近のエルチェ戦、レバンテ戦のアウェーゲームで、この敬意を示す行動に参加しないことを選んだと、スペインメディアは伝えている。

スペインでこの取り組みに関連する論争が起きたのは今回が初めてではない。モロッコ代表でプレーするレアル・ベティスのエズ・アブデは、これに参加したことでSNS上で侮辱や脅迫の標的となった。「これは社会的メッセージを持つシャツであり、国籍に関係なく、困難な状況を経験していた人々とその住民を支援するものだった」と、アブデは騒動後に弁明している。





レアル・マドリーの立場

レアル・マドリーは、エンバペ、ヴィニシウス、コナテの行動を小さく見せようとした。クラブは『ムンド・デポルティーボ』に対し、誰もが自分の望むシャツを着る自由があると述べ、他クラブで起きたこととは異なり、セウタ支援のシャツは選手の大半が着用していたと強調した。誰もシャツを着ることを強制されるべきではないし、逆に着ないことを強制されるべきでもない。この問題は重要ではないと、レアル側の関係者は強調している。