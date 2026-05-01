スペインで激震：レアル・マヨルカがジローナとセビージャを震撼させる

RCDマヨルカは金曜日、ラ・リーガの降格圏脱出へ貴重な勝ち点3を得た。 直接対決でジローナを1-0で下し、勝ち点は38に並んだ。アラベス（36）が辛うじて残留圏、セビージャ（34）、レバンテ（33）、オビエド（28）が降格圏にある。

試合はジローナの本拠地エスタディ・モンティリビで満員の中行われた。残留へ重要な一戦とあって、前半は両チームとも緊張感が漂った。

前半は決定機が少ない。左SBデリー・ブラインドはパブロ・トーレへのファウルでPKの判定を免れ、安堵した。

それでも前半最大のチャンスはジローナに訪れた。クラウディオ・エチェベリがレオ・ロマンと1対1になったが、シュートはGK正面に飛んだ。

しかし直後の前半終了間際、マヨルカが先制。ヨハン・モヒカのクロスをサム・コスタがフリーでヘディングし、0－1とした。

後半はジローナが押し込んだが、ポストとクロスバーに阻まれ、アクセル・ヴィツェルのヘディングも枠外へ。

マルティン・デミチェリス監督率いるマヨルカは逃げ切り、残留を決めたかのように喜んだ。3ポイントを手にしたマヨルカは、好スタートを切った。

エルチェ（セルタ・デ・ビーゴ戦・アウェイ）、デポルティーボ・アラベス（アスレティック・クラブ戦・ホーム）、セビージャ（レアル・ソシエダ戦・ホーム）、レバンテ（ビジャレアル戦・ホーム）、レアル・オビエド（レアル・ベティス戦・アウェイ）は今節も試合を控え、残り5試合。ジローナとレアル・マヨルカは残り4試合。