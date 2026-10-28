スペインで死者が出た痛ましい列車事故を受け、コパ・デル・レイの試合が延期

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スペインのトレド県で起きた高速鉄道の衝突事故を受け、国中が悲しみに包まれる中、スペインのサッカー界は活動を停止している。事故によって甚大な被害が出ており、当局が調査を続ける中、スペインサッカー連盟（RFEF）は今週の国内カップ戦の試合の多くを延期することを即座に決めた。

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トレド県の悲劇を受け、連盟が対応

スペインサッカー連盟（RFEF）は、水曜夜に予定されていたコパ・デル・レイ1回戦の24試合を延期すると正式に発表した。この決定は、同日早くにトレド県で発生した凄惨な鉄道事故を直接受けたものだ。

RFEFは水曜日に発表した公式声明で、深い悲しみを表明した。「この水曜日の早い時間にトレド県で発生した悲劇的な列車事故の犠牲者全員に敬意と連帯を示すため、RFEFは今夜開催予定だった［コパ・デル・レイ］1回戦の24試合を中止することを決定した」と連盟は述べた。この措置は、水曜日にスペイン各地でキックオフ予定だった全試合に及ぶ。

事故は、マドリードとセビリアを結ぶ交通量の多い路線で、国営レンフェの列車と民間のイリョの列車が衝突したものだ。地方当局者によると、事故の規模は大きく、現場では救急隊が懸命に活動を続けている。RFEFは声明で「スペインのサッカー界全体がこの悲劇をともに悼み、この痛ましい事故の被害者を支援するため、当局に協力する用意がある」と付け加えた。

犠牲者数が増加、調査も続く

カスティーリャ＝ラ・マンチャ州のエミリアーノ・ガルシア＝パヘ州首相は、衝突事故の人的被害について重い報告を行った。少なくとも30人の死亡が確認されたと明らかにする一方、捜索活動が続くなかで死者数が増える可能性があると注意を促した。

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スペイン王室も、朝に起きた事故への心痛を表明する声明を公表した。王室は、事故現場からの報告に心を動かされ、懸念しているとした。声明には「亡くなった方々のご家族と大切な人々の悲しみを分かち合い、負傷した方々と影響を受けた方々に心を寄せます」と記されている。また、トレド地方で極めて困難な状況のもと活動する救助隊員と医療スタッフに感謝を伝えた。

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国内カップ戦の日程への影響

スペインサッカーで最も歴史の長い全国大会であるコパ・デル・レイでは、火曜日にすでに18試合が終了していた。水曜日に予定されていた24試合がすべて中止となった一方、木曜日にはさらに14試合が予定されている。現時点で連盟は、木曜日の試合を実施するのか、追悼期間を延長して1回戦の日程全体を対象とするのか、まだ明らかにしていない。ファンやクラブはRFEF幹部からのさらなる案内を待っている。

大会の今後について、連盟はできるだけ早く改訂日程を発表すると約束した。「RFEFは、大会の改訂日程および延期された試合の確定した開催日時について、適切な時期に情報を提供する」と統括団体は説明した。

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大会の背景と強豪クラブの不在

昨季のコパ・デル・レイは、レアル・ソシエダが接戦となった決勝でアトレティコ・マドリーを破り、優勝した。決勝に進出した両クラブは、バルセロナ、レアル・マドリーとともに、スペイン・スーペルコパに出場するため、今季の大会にはベスト32から参加する。