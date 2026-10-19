ジャーナリストのホルヘ・C・ピコン（ASなど）と、Marca のセルヒオ・バレンティンがXでそろって伝えたところによると、レアル・マドリーの首脳陣には、今季ここまでのチームの歩みに対する明らかな失望感があるという。フロレンティーノ・ペレス会長や他の有力幹部は、モウリーニョの復帰にもっと多くを期待していたとされる。特に、同監督には夏のスカッド編成で全面的な裁量が与えられていたためだ。

最大の批判点は、チームのプレーがクラブの高い要求水準に見合っておらず、無冠に終わった失望の昨季をあまりに強く思い起こさせることだという。チームは内部では引き続き監督を支持しているとされる一方、首脳陣の間では、明確な監督の色が見えないことへの懐疑的な見方が強まっている。

バレンティンによれば、ペレス会長はそのため、水面下ですでに監督との別れも想定して準備を進めている。クラブ会長はごく近しい関係者に、後任として具体的な人物をすでに思い描いていると語ったという。ディディエ・デシャンだ。

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代表監督を14年間務めたディディエ・デシャンは、フランス代表で何を成し遂げたのか？

49歳のフランス人指揮官は、フランス代表監督としての14年間の任期を終えて以来、クラブに所属していない。デシャンはフランス代表を2018年のワールドカップ優勝、2022年の同大会決勝進出に導いたが、北米での本大会で4位に終わった後、職を退いた。当時、この実績ある指揮官は、辞任の決め手は競技面ではなく困難な環境にあり、代表チームへのさらなる悪影響を避けるためだったと明言していた。

リーグ戦9試合を終えて王者バルセロナにすでに7ポイント差をつけられているレアル・マドリーとモウリーニョには、今後数日で行く末を左右する試合が控える。チャンピオンズリーグのRBライプツィヒ戦に続き、次の日曜日にはバルセロナとの敵地でのクラシコが待つ。

この一戦は、マドリード復帰後の公式戦11試合で9勝を挙げているポルトガル人指揮官にとって、運命を決する試合になるかもしれない。しかし、レアル・マドリーがバルセロナとの威信を懸けた一戦で再びプレー内容に失望を招けば、最新の噂によると、モウリーニョの早期退任は現実的なシナリオとみられている。