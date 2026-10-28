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スペインサッカーの強豪レアル・マドリーとバルセロナは、国内での激しいライバル関係を脇に置き、水曜日の朝にスペイン中部で発生した高速鉄道の衝突事故を受けて、連帯のメッセージを発表した。トレド県の町ウルダ近郊で列車2本が衝突し、少なくとも乗客10人が命を落とした。

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スペインの名門2クラブ、列車事故の犠牲者を追悼

マドリード南方の、首都とセビージャを結ぶ路線で早朝に事故が発生した後、クラシコで対戦する両クラブは速やかに、犠牲者の遺族と負傷した乗客への支援を表明した。事故に巻き込まれたのは、397人を乗せた国営レンフェのAVE列車と、乗客147人を乗せた民間イリョの列車。前方で停車していた列車の後部に別の列車が衝突した後、イリョの車両2両が土手から転落した。

バルセロナが心からの支援を表明

スペイン紙『エル・ムンド』によると、近隣の町から消防隊が現場に急行し、救急ヘリ3機と移動式集中治療ユニット2台も駆けつけた。また、マドリード市長のホセ・ルイス・マルティネス・アルメイダ氏は、首都からも緊急対応要員を派遣したとXで確認した。

近隣のウルダの市長マヌエル・ガラン氏は公共放送TVEに対し、市民保護当局から、生存者を受け入れるために地元のスポーツ施設を準備するよう自治体に要請があったと語った。

この事故について、バルセロナはXに声明を投稿した。「FCバルセロナは、ロス・イェベネスとウルダ（トレド）の間で発生した深刻な鉄道事故の犠牲者に、心から哀悼の意を表します。

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「クラブは犠牲者のご家族とご友人に支援と連帯の気持ちを伝えるとともに、負傷されたすべての方々の一日も早い回復を願っています」

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レアル・マドリー首脳陣、救助隊員にも支援を表明

カスティーリャ＝ラ・マンチャ州政府のエステル・パディージャ報道官はTVEに対し、死者数は「確実に増えるだろう」と警告。一方、イタリアのアントニオ・タヤーニ外相は、マドリードのイタリア領事館がイタリア国民に被害が及んでいないか確認しているとXで述べた。

クラブ公式サイトで哀悼の意を表したレアル・マドリーは声明で、次のように述べた。「レアル・マドリーCFは、トレド県で発生した悲劇的な列車事故に深い衝撃を受けています。

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「クラブは亡くなられた方々のご家族と大切な方々に哀悼の意を表するとともに、負傷された方々、そしてこの痛ましい事故の影響を受けたすべての方々に、いたわりと連帯の気持ちを伝えます。

「レアル・マドリーは、緊急対応に当たる人々と救援活動に従事するすべての方々を全面的に支援します。また、深い悲しみに包まれる今、被害を受けたすべての方々と悲しみを分かち合います」

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当局、衝突事故の原因究明に着手

鉄道インフラを運営するADIFがマドリードとアンダルシア間の高速鉄道の運行を停止するなか、『エル・パイス』によると、治安警察は衝突原因を調べるため、災害対応の専門チームを派遣した。今回の事故は、アダムス近郊で45人が死亡した事故からわずか9カ月後に起きた。45人が死亡した事故は、2013年に80人が死亡して以来、スペインで最悪の鉄道事故だった。今週末にはスペイン各地のサッカースタジアムで追悼と黙とうが行われる見通しだ。