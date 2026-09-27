ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が率いるスペイン代表の輝きは、もはやタイトルや成績だけにとどまらない。「ラ・ロハ」が代表チームの舞台で連続無敗記録の最長を打ち立て、イタリアやアルゼンチンといった強豪国が保持していた記録を上回る、新たな歴史的記録を刻んだのだ。

スペインの「カデナ・セール」ラジオによると、ウェンブリーで行われたイングランド戦でスペインが3対2の勝利を収め、「ラ・ロハ」の連続無敗記録を39試合に伸ばした。これはイタリアが保持していた37試合というこれまでの記録を上回るものだ。

スペイン代表の最後の敗戦は、ロンドンのオリンピックスタジアムで行われた親善試合でのコロンビア戦の0対1だった。その後、30勝9分けという特別な連続記録を刻み始めた。

これにより、スペインは2018年から2021年の間に連続無敗37試合を記録したイタリアの記録を上回った。一方、アルゼンチンは強豪国の歴史の中で3番目に長い連続記録である36試合を保持していた。これは2019年から2022年の間に達成したもので、その後2022年ワールドカップの初戦でサウジアラビアに敗れた。

イングランド戦での勝利の後に注目を集めた快挙は、スペイン代表の記録だけではなかった。ファビアン・ルイスも「ラ・ロハ」とともに自身の記録を刻み続けており、2019年の代表デビュー以来、代表との連続無敗試合数が51試合に達した。

この記録は、パリ・サンジェルマンの選手が最後のコロンビア戦の敗戦に出場していなかったことに由来する。それ以来、スペイン代表が戦ったすべての試合に出場し、敗戦を経験していないのだ。

この連続記録の間に、ルイスはスペインとともに2023年のUEFAネーションズリーグを制し、翌年には欧州選手権を制覇。さらに直近のワールドカップのタイトルを自身の記録に加えたほか、所属クラブでUEFAチャンピオンズリーグの優勝も飾った。

また、直近の期間における目覚ましい活躍は、バロンドール候補リスト入りにもつながり、個人とチームの両面で特別な一年を過ごしている。

ルイスがカルロス・マルチェナの保持する記録に並ぶには、あと6試合が必要だ。マルチェナは2002年から2012年の間にスペイン代表として連続57試合を無敗で戦っており、その期間にはスペインが2010年ワールドカップを制覇した時期も含まれている。