スペインが新たな悪夢を予感させる。サウジアラビアは歴史的な「ドイツの亡霊」に立ち向かえるか？

スペイン代表は2026年W杯グループステージ第2節のサウジアラビア戦で前半を圧倒し、3-0とリードした。

スペインは序盤からハイプレスとボール支配で圧倒。サウジアラビアはボールを運べず、攻撃の形を作れなかった。

前半の統計でもスペインの優位は顕著で、ボール支配率は74％対26％だった。スペインは中盤を支配し、サウジアラビアがボールを保持する時間を最小限に抑えた。

スペインは前半だけで17本のシュートを放ち、うち6本がポストやクロスバーを直撃。サウジアラビアは前半シュート0本に終わった。

期待ゴール（xG）もスペイン1.83、サウジアラビア0.01と圧倒的な差がついた。

この展開は、2002年日韓W杯でドイツに8-0で大敗したサウジの記憶を呼び起こした。

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サウジアラビアのファンは、同じ光景が繰り返されることを恐れている。スペインの激しいプレッシャーが続くなか、チームは第1節ウルグアイ戦で示した水準を大きく下回っている。その試合では1－1の引き分けで勝ち点1を獲得していた。

スペインは初戦の失敗を挽回すべく、速いパス回しとスペース活用でサウジ守備を圧倒した。

一方、サウジアラビアは追加失点を避けるため、後半は守備陣形を修正するか、ボール保持率を高めて相手の圧力を減らすなどの策が求められる。

スペインが優位を保つ中、サウジアラビアは被害を最小限に抑えたい。後半45分の展開に注目が集まる。