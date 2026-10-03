ロドリが、スペイン代表のユニフォームで、2年以上ぶりとなる代表での得点を記録した。両代表が対戦した試合でチェコのゴールネットを揺らし、「ラ・ロハ」でのキャリアに新たな得点を加え、長期にわたる離脱と負傷からの復帰後、再び影響力を示したことを証明した。

ロドリのゴールは35分に生まれた。ペナルティーエリア内でこぼれ球に詰め、チェコ代表守備陣の混乱を突いてネットに突き刺し、スペインに重要な一撃をもたらして、ラ・ロハのリード（2－0）を広げた。

ロドリの代表における直近の得点は2024年3月にさかのぼる。ブラジルとの親善試合でペナルティーキックから2点を決め、試合は3－3の引き分けに終わった。

この試合は、祖父が亡くなってから数時間後に出場したという、選手にとって感情的な状況の中で行われ、彼は試合中スペインのキャプテンマークを着用した。

ロドリはスペイン代表で5得点を挙げている。最初の得点は2020年11月、ルイス・エンリケが代表を率いていた時期のドイツ戦（6－0）での大勝の際に記録したもので、その後の4得点はルイス・デ・ラ・フエンテの指揮下で決めている。

ロドリは、ユーロ2024のラウンド16・ジョージア戦でも重要なゴールを決め、スペインに同点をもたらした。その後、代表は4－1で試合を制し、タイトル獲得へと歩みを進めた。

ロドリは負傷による長期離脱を経て代表に復帰し、徐々にチーム内での地位とリーダーとしての役割を取り戻していった。チェコ戦でのこのゴールは復帰の新たな節目となり、スプリトでの次戦を前にデ・ラ・フエンテに追加の後押しを与えるものとなった。