2030年ワールドカップ決勝の開催地をめぐる争いは、新たな激化の局面に突入した。スペインサッカー連盟のラファエル・ロウサン会長が、決勝戦をスペインで開催することへの強いこだわりを改めて示し、モロッコが開催を争うなかで、大会で最も重要な一戦を招致するうえで自国が最も強力な根拠を有していると強調したためだ。

ロウサン会長は金曜日、セウタ滞在中に、スペインは「今日、最高のサッカー国だ」と述べ、その代表チームとクラブの実績を根拠に挙げた。同時に、決勝の会場に関する最終決定は国際サッカー連盟（FIFA）の管轄にとどまると明言した。

同会長はさらに、そのサッカーの歴史と運営能力を踏まえれば、自国こそ決勝の開催にふさわしいと付け加え、モロッコとの競争について明確なメッセージを発する前に、「スペインでないなら、どこで開催されるというのか」と問いかけた。

ロウサン会長のこうした姿勢は、2030年ワールドカップ決勝を開催する会場をめぐる不透明な状況が続くなかで示された。FIFAは現時点でまだ公式な決定を下しておらず、スペインとモロッコが最終戦の開催という栄誉を勝ち取ろうと争っている。

スペインは決勝開催の二つの選択肢としてサンティアゴ・ベルナベウとスポティファイ・カンプ・ノウにこだわっており、一方でモロッコ側の一戦の最有力候補としてカサブランカのハッサン2世スタジアムが浮上している。

ベルナベウは大規模な改修を経て運営面と商業面の能力を強化しており、一方でカンプ・ノウは改修作業の完了により大会の試合を開催する資格を得た。

スペイン側はその招致活動において、同国が大会最多の試合を開催することに加え、大規模なスポーツイベント運営における長年の経験を根拠としている。一方でモロッコは、ワールドカップに向けて強化を進めるスポーツプロジェクトと最新のインフラに期待を寄せている。

2030年ワールドカップはスペイン、ポルトガル、モロッコの共同開催で行われるが、決勝をめぐる争いはスペインとモロッコの別個の対決へと変わっており、記念すべき第100回大会の王者が戴冠する舞台となる会場について、FIFAの最終判断が待たれている。