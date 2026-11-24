共有 GOALをGoogleでフォロー

スペインは月曜日、カタールでフィジーに15-0で大勝し、FIFA U-17ワールドカップ史上2番目の大差で勝利した。ラファ・クルス、ロベルト・トマス、ギジェルモ・トルヒジャノがそろってハットトリックを達成。グループHでの大敗はフィジーにとって大会史上最大の敗戦となり、守備の苦境がさらに深まった。

広告

スペインがカタールでゴールラッシュ

11月23日の試合で、スペインは開始直後からフィジーを圧倒。前半を9-0で折り返し、後半にも6点を加えた。クルスは21分間でハットトリックを達成し、最終的に5得点を記録。トマスとトルヒジャノもそれぞれPKを決め、ハットトリックを完成させた。マルコ・コンパニーと途中出場のイェレマイア・ラモスも得点し、ホルヘ・ドミンゲス・リトゥバは2得点。スペインの記録的な大勝に貢献した。

歴史的な大差が浮き彫りにした実力差

15-0というスコアは、スペインにとってFIFA U-17ワールドカップでの史上最大の勝利となり、1997年にニュージーランドを13-0で下した従来の記録を更新した。大会の全歴史を通じても、これを上回る得点差での勝利は、2025年大会でモロッコがニューカレドニアを16-0で圧倒した試合だけだ。

フィジーにとっては、世界大会への2大会連続出場の中で厳しい後退を意味する敗戦となった。11月20日にモロッコに0-6で敗れたフィジーは、グループHのわずか2試合で21失点を喫し、まだ1点も挙げていない。この失点数は、2025年大会でチュニジアに0-6、ベルギーに0-7、アルゼンチンに0-7で敗れた際の合計20失点をすでに上回る。ワールドカップでの通算5試合は、無得点のまま41失点となった。

準備の混乱がフィジーの前進を阻む

フィジーがアラブ首長国連邦で行った最後の調整合宿では、すでに不安の兆しが見えていた。『Oceania Football Center』（OFCe）によると、フィジーU-17代表はカタールへ向かう前、親善試合でベトナムに0-2、タジキスタンに1-5、ベネズエラに0-9で3連敗。これで11月9日以降の5試合で37失点を喫したことになる。

広告 広告

ピッチ外での混乱も、大会での戦いをさらに難しくしている。スニル・クマールがPNGヘカリFCへ移ったことを受け、A代表監督のステファン・オーブレイが急きょU-17代表の指揮を執った。キャプテンのマイカ・ダウが復帰し、昨年の大会を経験した選手も複数いるが、大敗の数々はフィジーの育成体制に多くの課題が残ることを示している。

フィジー、待望の初得点を目指す

フィジーは11月26日木曜日、カタールのアスパイア・ゾーンで中国と対戦し、グループHの戦いを終える。決勝トーナメント進出が事実上望めない中、オーブレイ率いるチームは守備を立て直し、これまでよりはるかに競争力のある戦いを見せたいところだ。何よりフィジーU-17代表は、2大会連続で無得点のままワールドカップを終えることを避けようとしている。