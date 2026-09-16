スペインがついに獲得、「世界最高の監督」と2030年ワールドカップまで契約へ

スペインサッカー連盟のラファエル・ルサン会長は水曜日、『Diario AS』に対し、ルイス・デ・ラ・フエンテが同連盟との契約を2030年ワールドカップまで延長したと明かした。

デ・ラ・フエンテはスペイン代表を率いて3年になる。2023年に、カタール・ワールドカップ後に退任したルイス・エンリケの後任に就いた。

その就任は大成功だった。2024年にはデ・ラ・フエンテ率いるスペインがドイツで開催されたEUROを制し、決勝でイングランドを下した。

その2年後には、彼の指揮の下でスペインは北米でのワールドカップも制覇。決勝ではアルゼンチンを1-0で破った。

アスレティック・クラブやアラベスなどを率いた経験を持つ同監督は、連盟との契約を2028年半ばまで残していたが、今度は2030年半ばまでの契約にサインすることになる。

ルサン会長は、連盟としては2030年以降もこの経験豊富な指揮官と歩み続けたい考えであることも明かした。「彼は2030年まで延長する。そして、おそらくそれより先までということもある」と会長は語った。

「我々には世界最高の監督がいる。結果がそれを証明している。現在、書類手続きを進めているところだ」と締めくくった。