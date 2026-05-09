スペインから衝撃暴露：レアル・マドリードの選手たちがシャビ・アロンソを辱めた方法

レアル・マドリードの混乱は突発的なものではない。数か月間、ロッカールームには不穏な空気が漂っており、その詳細が明らかになっている。『マルカ』紙は、シャビ・アロンソも混乱の一因だったと報じた。

今年1月に解任された44歳のスペイン人監督は、就任時に規律と戦術的秩序を強化しようとしたが、それが内部に大きな軋轢を生んだという。

当時チームは二分されていた。キリアン・エムバペやオーレリアン・チュアメニはアロンソ支持派だった。一方、ジュード・ベリンガム、ヴィニシウス・ジュニオール、エドゥアルド・カマヴィンガ、フェデリコ・バルベルデらは反発していた。

やがて選手たちはアロンソを辱める行動を取り始めた。戦術会議で寝たふりをしたり、雑談や指示無視をする者もいた。

怒ったアロンソは練習で「ユースを指導するつもりはない」と怒鳴った。対立はさらに深まった。

後任のアルベロアは一時的に事態を収拾したが、平穏は長く続かなかった。やがてバルベルデとチュアメニの口論がきっかけで、混乱は頂点に達した。

バルベルデは頭部負傷で病院に搬送され、バルセロナとの「エル・クラシコ」を欠場する見込みだ。本人は乱闘を否定し、「誤ってテーブルに額をぶつけた」と説明した。それでもレアル・マドリードは両選手に懲戒手続きを開始したという。