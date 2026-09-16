ACミランはヨーロッパリーグの今季初戦でつまずいた。最終的な優勝候補の有力チームと見られているルベン・アモリム率いるチームは、水曜日にベンフィカに0-2で敗戦。ソフィアン・エル・カルアニは1アシストを記録し、ポルトガルのクラブにとっていきなり大きな価値を示した。

立ち上がりはベンフィカが良く、開始15分で先制した。ドディ・ルケバキオが得意の左足を使うために中へ切れ込み、ボールを冷静にファーサイドへ巻いて決めた。0-1となった。

その後の時間帯は両チームが互角に渡り合ったが、大きなチャンスはあまり生まれなかった。ベンフィカではヘオルヒー・スダコフがポストを直撃し、一方で反対側ではフィリッポ・テラッチャーノとアルドン・ヤシャリのシュートも実らなかった。

ミランにとっては苛立たしい夜となり、アモリムはハーフタイムに2人を交代した。だが大きな効果はなく、53分にベンフィカがリードを広げる。先発デビューのエル・カルアニのアシストから、ヤクブ・カミンスキが見事な形で0-2とした。

この一撃からミランは立ち直れなかった。クリスティアン・プリシッチに決定機はあったものの、ベンフィカが本当に大きなピンチに陥ることはなかった。こうしてサン・シーロで当然の勝利を収めた。

エル・カルアニにとっては、波乱の夏を経た中で大きな追い風となった。左サイドバックの同選手はこの夏、FCユトレヒトからアル・カーディシーヤへ移籍金なしで加入したが、ある異例のルールによって突如として序列を落とすことになった。サウジ・プロリーグのクラブは23歳を超える外国籍選手を最大8人までしか登録できず、そのためエル・カルアニはすぐに活路を探さなければならなかった。

その解決策を彼はベンフィカで見つけ、今季はレンタルでシーズンを終えることになった。25歳のモロッコ人はこうして思いがけずヨーロッパ復帰のチャンスを得て、リスボンへ渡った。ACミラン戦では初めて先発に名を連ね、さっそくアシストを記録した。