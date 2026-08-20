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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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スヒリ、ブンデスリーガの新クラブへ移籍

移籍情報
エリス・スキリ
ウニオン・ベルリン 対 フランクフルト
ウニオン・ベルリン
フランクフルト
ブンデスリーガ
フランクフルト 対 FCケルン
フランクフルト
FCケルン
フラウエン-ブンデスリーガ
チュニジア
ドイツ

スヒリはブンデスリーガでの豊富な経験を持つ

チュニジア代表のエリアス・スカイリが古巣復帰に近づいた。報道によると、ドイツのアイントラハト・フランクフルトと当該MFの移籍について完全合意に達したという。

ドイツ「スカイ」の記者、フロリアン・プレッテンベルクによると、スカイリは同じくブンデスリーガに所属するケルンへの復帰に同意した。

移籍金は追加分を含めて100万ユーロで、選手は本日木曜にメディカルチェックを受け、明日の金曜には新クラブと2028年までの契約を結ぶ見込みだ。

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スカイリのケルン復帰は、同クラブを離れてから3年ぶりとなる。彼は2019年から2023年にかけてケルンでプレーし、118試合に出場して17得点を挙げた後、フリー移籍でアイントラハト・フランクフルトに加入した。

フランクフルトはこの夏、同選手がチームの構想から外れたことを受け、退団への道を開いていた。

スカイリはケルンにとって重要な戦力となることが期待される。ブンデスリーガでの経験が豊富で、これまでに同リーグで200試合以上に出場しており、チュニジア代表での豊富な国際経験も併せ持っている。

各テーマやニュースについては、「Kooora」のフォーラムでより深く議論することができます。


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