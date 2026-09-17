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ライブ
imago-sport-1083386181.jpgANP
Rian Rosendaal

翻訳者：

スパーン、アヤックスのFWを絶賛「これほど才能にあふれている」

アヤックス

ヘンク・スパーンは、ヴィレムII戦（5-1）でのカスパー・ドルベアのプレーを絶賛している。『Het Parool』のコラムニストは、アヤックスのデンマーク人FWに採点で8＋を与えた。

スパーンは、ドルベアが胸でボールを落としてデイヴィ・クラーセンにつなぎ、その後クラーセンが強烈なシュートを放った場面を描写している。「昨季のドルベアなら、胸でデイヴィ・クラーセンにボールを落とした後、その強烈なシュートを腹に受けていただろう。今のドルベアは、ボールを落とした後にその場を離れるべきだと分かっていた」

ドルベアはまた、同じFWのオスカル・グローフがヴィレムII戦で得点できるようにもしていた。「彼がどれだけ自信を持っているかは、右足アウトサイドでオスカル・グローフへ出したノールックパスからも明らかだった。そしてグローフは決めた」

「ドルベアは2アシスト1ゴール。私が特に報われてほしいと思う選手がいるとすれば、この才能にあふれたデンマーク人だ」と、スパーンはデンマーク出身のFWが今後もしばらくこの好調を維持することを願っている。

このアヤックス番の記者は、1ゴール1アシストを記録したグローフにも賛辞を送っている。「彼の最も美しいクロスは23分のベルフハイスへのものだった。グローフは1アシスト1ゴールを記録し、素晴らしいプレーを見せた」

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最後にスパーンは、監督のミチェルにも賛辞を送っている。「この監督は何かを正しくやっているに違いない」。これが、この夏に就任したスペイン人指揮官に対する中間評価だ。

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