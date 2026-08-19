ヘンク・スパーンがHet Paroolのコラムでユリ・レヘールを擁護した。 同紙のアヤックス番記者によれば、アムステルダムで6番のポジションを務める者は気の毒だという。

スパーンは採点でレヘールに8点を与え、さらに現在のアヤックスに厳しい見方を示した。 「クラースセンとモキオを前に置いて、あるいはモキオとグルーフを前に置いてアンカー気味にプレーするとはどういうことか。 この両サイドバックで？ 断言するけど、やっていられないよ」

このアヤックス追跡記者は、とりわけクラースセンに焦点を当てる。 「彼は本物のアヤックスっ子で、何年も“1-0氏”ではある。 でも彼に後ろを見る目があるか？ 私はそうは思わない」と、皮肉屋のスパーンは嘆いた。

その後、スパーンはレヘールが代理人事務所にどんな指示を出すべきかまで助言した。 「私が彼なら、すぐにフランスの中位上位クラブに接触するよう指示する。 新しい6番もアヤックスではレヘールと同じくらいあっという間に沈むだろう」

そのレヘールは、よりによって誕生日だった火曜日に大量のヘイト反応を浴びた。 酷評されるアヤックスのMFはそれにうんざりし、Instagramのプロフィールを――一時的かどうかは別として――非公開にした。

このMFはここ数週間、いずれにせよ多くの批判を浴びている。 23歳の誕生日を迎えたこの火曜日も、アヤックスの守備的MFにとって事情は変わらなかった。 アヤックスの公式チャンネルは、ハールレム生まれのこの選手を祝福投稿で称えた。 それに伴って、かなり不快な反応も集まった。

レヘールにとっては、それがInstagramのプロフィールを閉じる十分な理由となった。 アヤックスの祝福投稿は、すべての辛らつな反応も含め、ひとまずまだオンライン上に残っている。

なおレヘールは、チャンピオンズリーグ・プレーオフのFCシオンとのアウェー戦に向け、別メニュー調整を行っていた。 木曜日に先発できるだけのコンディションは整う見込みだ。