ヘンク・スパーン氏によると、オランダ代表は来たるワールドカップにおいて、必ずしもグループ首位で勝ち進む必要はないという。同氏は『ヘット・パロール』紙の定期コラムで、グループFで3位に入れば十分だと述べている。

オランダ代表は、ワールドカップのグループステージで日本、スウェーデン、チュニジアと対戦する。各グループの1位と2位がベスト16に進出するほか、成績上位8つの3位チームも進出する。これは、本大会に初めて48カ国が参加し、合計32チームが2次ラウンドに進出するためだ。

「オランダがグループFで3位になった場合、スイス、あるいはメキシコやアメリカが待ち受けていると分析した」と、スパーン氏はあり得るシナリオを提示する。「グループ2位になった場合、私の予想ではブラジルと対戦することになる。グループ1位になれば、モロッコが待ち構えている」

このオランダ代表ウォッチャーは、「日本戦は手強い相手になるのではないかという不安な予感がある」と語る。「ただし、クーマン監督がJ・ティンバーやデ・リフトといった強靭な選手をディフェンスラインに配置し、ファン・ダイク、エメガ、ガクポの身長差を活かせるなら話は別だ。チームとしての総合力は日本の方が上だが、我々は身長で勝っている。」

スパーン氏の見解では、W杯のスタートが苦戦しても、オランダ代表にとって致命的とは限らない。「1982年のイタリア代表を例に挙げよう。3試合引き分けだった。ブラジル戦になると、彼らはまるで魔法のように動き出した」と、彼はイタリア代表が最終的に世界王者に輝いたことを引き合いに出した。

「この分析には一つ断り書きがある。小学校では暗算と計算で9点を取っていたが、高校に進む頃にはその才能はすっかり消え失せ、4年間のギムナジウムを経て、数学のないHBS Aコースに進むことになった」と、スパーンは寄稿を締めくくった。

オランダは2022年のカタールW杯で準々決勝に進出した。PK戦を含むスリリングな試合の末、後に世界王者となるアルゼンチンに敗れた。