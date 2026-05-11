スパーズ、愚かなPKで命運を左右する勝利を逃す

トッテナム・ホットスパーは月曜日の降格回避をかけた試合で勝ち点を逃した。 ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームは、マティス・テルのゴールで勝利目前だった。しかし終盤、テルが不必要なファウルでPKを献上。ドミニク・カルバート＝ルーウィンに決められ1－1の引き分けに終わった。 この引き分けで、スパーズは降格圏のウェストハムに2ポイント差を保った。

ゼルビ監督は1週間前アストン・ヴィラを破った同じ11人、ミッキー・ファン・デ・フェンらを起用。残留を決めたリーズは2変更し、ノア・オカフォーとジェイデン・ボグルの代わりにブレンデン・アーロンソンとダン・ジェームズを先発させた。パスカル・ストルイクも再び先発した。

アウェイのリーズは序盤から積極的に攻めた。2分、ジェームズのクロスをストルイクがヘディングしたが枠を外れた。スパーズもボールを支配したものの、リーズの堅い守備を崩せず、決定機は作れなかった。

10分にはリシャルリソンが好機を迎えた。 ペドロ・ポロのスルーパスで抜け出したが、元スパーズのDFジョー・ロドンが阻んだ。直後、ロドンのヘディングをGKアントニン・キンスキーがゴールライン上で弾き出した。

前半、トッテナムが主導権を握った。リシャルリソンのシュートはアンパドゥにブロックされ、ダーロウがセーブ。ポロの低いCKはストルイクがゴールライン上でクリアした。ベンタンクールとパルヒニャもチャンスを作ったが、前半は0-0。

後半開始直後、クリアされたCKがテルのもとへ。彼は巧みにコントロールし、鮮やかなカーブでファーサイドを射抜いた。1-0。 ホームチームにとって待望の先制点となった。直後リシャルリソンが追加点を狙うも、至近距離からのボレーは枠を外れた。

リーズは諦めず、終盤にかけて圧力を強めた。ダン・ジェームズのミドルシュートは枠を外れ、途中出場のフェリックス・ンメチャが攻撃に活を入れた。 70分には、テルが自陣ペナルティエリアで無謀なオーバーヘッドキックを放ち、それがアンパドゥの顔面を直撃。

主審のジャレッド・ギレットは即座にプレーを止めなかったが、VARチェックの末にPKが与えられた。カルバート＝ルーウィンはキンスキーの読みを交わし、左隅に同点弾を叩き込んだ。

終盤は勝ち越しを狙ったスパーズが攻勢を強め、途中出場のジェームズ・マディソンも攻撃を後押しした。長期離脱から復帰した創造性豊かなMFは、昨年5月1日以来の公式戦出場となった。

ロスタイムは13分にも及んだ。トッテナムが優位に立つも、危険だったのはリーズ。90分+8秒、キンスキーがロングスタッフの強烈なシュートをバーに弾いた。その1分後、ロングスタッフは至近距離から枠を外し、またも決定機を逃した。