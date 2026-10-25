ヨレル・ハトにとって、土曜日は早く忘れたい夜となった。元アヤックスのハトはトッテナム・ホットスパー戦に先発したが、モハメド・クドゥスへの対応に手を焼いた。英メディアからは5点の評価を受けた。

チェルシーとスパーズの試合は70分が経過したところで荒れた。パーマーが、地面に倒れていたマテウス・フェルナンデスと激しく衝突。ファン・デ・フェンらを巻き込む小競り合いが起き、パーマー、フェルナンデス、そしてオランダ人のファン・デ・フェンにイエローカードが出された。

その7分後、トッテナムが先制。チェルシーのGKマイク・ペンダースが左からのコーナーキックを不運にも自陣のゴールへパンチングしてしまい、0-1となった。

さらに3分後、パーマーがギャラガーへのファウルで2枚目のイエローカードを受け、チェルシーは苦境に陥る。数的優位に立ったトッテナムは87分、マティス・テルが自陣でボールを奪い、見事なドリブルで駆け上がって18メートルの距離からシュートを決めた。これで0-2とし、勝負を決めた。





試合後、チェルシーは英メディアから厳しく批判され、ハトも例外ではなかった。BBCは「攻撃では存在感がなく、クドゥスへの対応に手を焼いていた」と記した。

フットボール・ロンドンも、ハトがスパーズ戦で埋没したと見ている。「チェルシーの攻撃は主に右サイドから展開された。彼は攻撃でまったく存在感がなかった」と同メディアは評した。

一方、イブニング・スタンダードは元アヤックス選手に対してやや穏やかな評価を下した。「守備で組んだ選手たちの一部とは完全には連係が取れていないようで、ミスによって時折彼らをいら立たせていた」

「大半の時間はクドゥスへの対応に追われていたが、効果的に抑えていた。60分を過ぎて間もなく、チェルシーが完全に崩れる前に交代した」とイブニング・スタンダードは記している。